ÂÇ¼ÔÅ¾¸þ¤Îºå¿À¡¦À¾½ã¡¡½©µ¨£Ã¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖË×Æ¬¡×¡¡¤¹¤Ç¤Ëº¸¼ê¤Î¥Þ¥á£²ÁØÌÜ¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤¬¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿¶¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡ºå¿À¤ÎÀ¾½ãÌðÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÎ×¤à½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖË×Æ¬¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡££±Æü¤«¤é£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Î¶¯²½´ü´Ö¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¹þ¤à·è°Õ¡£¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»ÄÎ±Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÌî¼ê¤È¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡º¸¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÏÄË¡¹¤·¤¤¤Û¤É¤Î¥Þ¥á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ìî¼êÅ¾¸þ¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¡¢½éÎý½¬¤«¤éÌó£³½µ´Ö¡£À¾½ã¤¬»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¤À¡£¡Ö¤â¤¦£²ÁØÌÜ¤Ç¤¹¡×¡££±ÅÙ¤Ç¤¤¿¥Þ¥á¤¬¤Ä¤Ö¤ì¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥á¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ìîµå¾¯Ç¯¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£°Æü¤ËÌî¼êÅ¾¸þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç³°Ìî¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»ÄÎ±Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¡ÖÌî¼ê¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ë¡£µÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£°ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊµÛ¼ýÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µÜºê¤«¤éµ¢ºå¤·¤¿Ê¿ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¿ôÆü´Ö¡¢À¾½ã¤Î¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£¡Öº£¤Ï¤â¤¦Â¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©²¿Æü¤«¸«¤¿Ãæ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯°ÕÍßÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡£°Â·Ý¤Ç¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÈÃÏ¹ö¡É¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÀ¾½ã¤âÂç´¿·Þ¤À¡£¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁ´¤Æ¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£¼þ¤ê¤ÎÌî¼ê¤ÈÆ±¤¸ÎÌ¤Ç¤Ïº¹¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¿¶¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÏÍ§Ã£¡££²£´»þ´Ö¡¢°®¤êÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¤ÏË×Æ¬¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ºò½©¥¥ã¥ó¥×¤Ç·Ç¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÌîµå¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ï£±£°ËÜ¤Û¤É»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÂÇ·âÍÑ¤Î¼êÂÞ¤â£¶¥»¥Ã¥ÈÍÑ°Õ¤·¤¿¡£ÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áö¹¶¼é¤Ç¤Î¿Ê²½¤¬É¬Í×¡£Íèµ¨¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÆü¤ÎÀë¸À¡£Åê¼ê¤«¤éÌî¼ê¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¡¢¿´µ»ÂÎÁ´¤Æ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£