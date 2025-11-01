TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前5時4分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を岩泉町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・岩泉町に発表 1日05:04時点

沿岸北部、沿岸南部では、1日昼前まで土砂災害に、1日朝まで低い土地の浸水に、1日夕方まで暴風や高波に警戒してください。岩手県では、1日昼前まで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大船渡市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■久慈市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■一関市
□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

■陸前高田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■釜石市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■住田町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　東
　最大風速　15m/s

■大槌町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山田町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩泉町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■田野畑村
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■普代村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■野田村
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　1日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■洋野町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m