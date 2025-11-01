TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前5時2分に、高潮警報を根室市、厚岸町、別海町、標津町に発表しました。また暴風警報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。さらに波浪警報を釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・根室市、厚岸町、別海町、標津町に発表 1日05:02時点

根室、釧路地方では、1日昼前から1日夜遅くまで暴風や高波に、1日昼前から1日夕方まで高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■釧路市阿寒
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■釧路市音別
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■根室市
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

□高潮警報【発表】
　1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.4m

■釧路町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■厚岸町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

□高潮警報【発表】
　1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.1m

■浜中町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■標茶町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■弟子屈町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■鶴居村
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■白糠町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　ピーク時間　1日夕方
　予想最大波高　7m

■別海町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□高潮警報【発表】
　1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.6m

■中標津町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　東
　最大風速　20m/s

■標津町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s

□高潮警報【発表】
　1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
　ピーク時間　1日13時頃
　予想最高潮位　1.6m

■羅臼町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・知床岬沖
　最大風速　25m/s
・羅臼・標津沖
　最大風速　25m/s