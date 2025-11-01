【高潮警報】北海道・根室市、厚岸町、別海町、標津町に発表 1日05:02時点
気象台は、午前5時2分に、高潮警報を根室市、厚岸町、別海町、標津町に発表しました。また暴風警報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。さらに波浪警報を釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町に発表しました。
根室、釧路地方では、1日昼前から1日夜遅くまで暴風や高波に、1日昼前から1日夕方まで高潮に警戒してください。
避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■釧路市阿寒
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■釧路市音別
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■根室市
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
□高潮警報【発表】
1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.4m
■釧路町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■厚岸町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
□高潮警報【発表】
1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.1m
■浜中町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■標茶町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■弟子屈町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■鶴居村
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■白糠町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
ピーク時間 1日夕方
予想最大波高 7m
■別海町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□高潮警報【発表】
1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.6m
■中標津町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 東
最大風速 20m/s
■標津町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s
□高潮警報【発表】
1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒
ピーク時間 1日13時頃
予想最高潮位 1.6m
■羅臼町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・知床岬沖
最大風速 25m/s
・羅臼・標津沖
最大風速 25m/s