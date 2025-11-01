気象台は、午前5時2分に、高潮警報を根室市、厚岸町、別海町、標津町に発表しました。また暴風警報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。さらに波浪警報を釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町に発表しました。

【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・根室市、厚岸町、別海町、標津町に発表 1日05:02時点

根室、釧路地方では、1日昼前から1日夜遅くまで暴風や高波に、1日昼前から1日夕方まで高潮に警戒してください。

避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。

【警報（発表中）と予報値】

■釧路市釧路

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 1日夕方

予想最大波高 7m



■釧路市阿寒

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

最大風速 20m/s



■釧路市音別

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 1日夕方

予想最大波高 7m



■根室市

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 1日夕方

予想最大波高 7m



□高潮警報【発表】

1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒

ピーク時間 1日13時頃

予想最高潮位 1.4m



■釧路町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 1日夕方

予想最大波高 7m



■厚岸町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 1日夕方

予想最大波高 7m



□高潮警報【発表】

1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒

ピーク時間 1日13時頃

予想最高潮位 1.1m



■浜中町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 1日夕方

予想最大波高 7m



■標茶町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

最大風速 20m/s



■弟子屈町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

最大風速 20m/s



■鶴居村

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

最大風速 20m/s



■白糠町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

ピーク時間 1日夕方

予想最大波高 7m



■別海町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□高潮警報【発表】

1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒

ピーク時間 1日13時頃

予想最高潮位 1.6m



■中標津町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 東

最大風速 20m/s



■標津町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・羅臼・標津沖

最大風速 25m/s



□高潮警報【発表】

1日9時頃から1日18時頃にかけて警戒

ピーク時間 1日13時頃

予想最高潮位 1.6m



■羅臼町

□暴風警報【発表】

1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・知床岬沖

最大風速 25m/s

・羅臼・標津沖

最大風速 25m/s

