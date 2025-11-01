

東京・池袋の東武百貨店にオープンした「アークテリクス 池袋東武ブランドストア」 （撮影：梅谷秀司）

朝晩は肌寒さを感じる季節となり、暖かい上着で外出する人も増えた。

近年、高感度な消費者に人気なのが、アウトドアブランド「アークテリクス」（ARC’TERYX）だ。カナダで誕生したブランドで、日本国内でも店舗を増やしている。今年9月12日には東京都内の「ニュウマン高輪」（東京都港区）に、10月30日には「東武百貨店 池袋店」（同豊島区）に出店した。

最近はオープン時に整理券を配布して入場を規制し、売れ筋商品の在庫は逼迫するほどだ。価格は決して安くないが、なぜ支持を集めるのか。日本国内の事業責任者に聞いた。

特徴は「シンプルなデザイン＋ヨーロッパ調」

アウトドアの人気ブランドには、例えば「ノースフェイス」（THE NORTH FACE）や「パダゴニア」（Patagonia）がある。「アークテリクス」は競合とはどう違うのか

「『シンプルなデザインでヨーロッパナイズされている』のが特徴です。競合にはアメリカ企業も多いですが、アークテリクスの発祥地はカナダのバンクーバー。かつてはイギリス系やドイツ系の住民が多く、今でもヨーロッパ文化の影響を受けています。また、もともとクライマーが始めたブランドということもあり、商品の耐久性も特徴です」

運営するアメアスポーツ ジャパンの高木賢氏（アークテリクス ブランドヘッド）はこう語る（以下、発言は同氏）。高木氏はレナウンやゴールドウインを経て2013年1月に入社。翌年の東京「原宿店」出店から携わり、日本事業を推進してきた人物だ。



アークテリクス ブランドヘッドの高木賢氏（撮影：梅谷秀司）

「現在、国内の直営店舗数はブランドストアが18店、アウトレット直営5店と合わせて23店を運営。この『池袋東武ブランドストア』には、ブランドの哲学が詰まっています。

例えばワンフロアの売場面積は約160坪（529平方メートル）あり、アウトドアアパレル、フットウェア（靴や靴下）、バックパック（バッグ）も揃えています。

さらに、“ヴェイランス”（2009年から訴求する都市生活者向けのアパレル類）もフルラインで展開し、スクリーンでは動画も放映。日常と山をつなぐ体験を提供しています」

同店はスペースをゆったりとり、非日常の世界観を訴求している。ブランド全体の売上高は非公表だが、コロナ前2019年比で2倍以上に増えたという。



ゆったりと会話のできるコミュニティスペースを設け、実施したイベント写真や山に関連する本もあった（撮影：梅谷秀司）

3万円未満のバックパックは若い世代に人気

20代や30代に支持されている売れ筋のバッグが「マンティス 26 バックパック」（税込み2万7500円、以下同）だ。

「容量はこの26Lが一番人気で荷物がしっかり収納できます。横から見てもバッグの重厚感がなく、背面にはパッドがあり、安定感を高めるフレームシートとアルミ製ステイを一体化しており、長時間の使用でも疲れにくい背負い心地を実現しています。

また、内部には収納場所をいろいろ備え、PCスリーブでは15インチのPCやタブレットが安定して入ります。手帳や携帯電話も収納できるので通勤時や1泊2日の出張で使え、オン・オフ両方に利用される方も多いようです」

日本は世界的にみても「バックパック姿が圧倒的に多い国」だという。デザインはカナダ本社が行い、十数名のカラーデザイナーが担当するのも特徴だ。



「バックパック」商品の展示（撮影：梅谷秀司）

アパレルは「アルファ SV ジャケット」が人気だ。もともとクライマー向けに作られており、価格は15万1800円。以前のモデルより価格は高騰し、購入者は中高年やインバウンドが多い。素材はゴアテックス（アメリカのW.L.ゴア＆アソシエイツ社製）を用いる。

「防水性・透湿性・防風性などの視点でゴアテックス生地を選び、ジャケットにも用いています。素材では番手（糸の太さの単位）が大きい高強力の糸も使用するなど、耐久性をさらに高めています。スキーで着られる方も多く、雪山では明るいカラーが人気です」



人気の「アルファ SV ジャケット」。“アルファ”（シリーズ名）は、クライミングやアルピニズムなど山の過酷な自然環境下で行うアクティビティから身を守る軽量でミニマリスト・デザインを意味する（撮影：梅谷秀司）

修理にも応じ、洗濯体験もできる

「アークテリクスは価格が高いだけではありません。さまざまな顧客サービスもあります」と高木氏が説明する例が、店内の付帯設備だ。

そのひとつ、リペアセンターとなる「ReBIRDサービスセンター」は同社の公認商品の修理を担当し、顧客にはメンテンナンス方法も伝える。

事前予約制だが、例えば持参した商品が一部破損していれば、不具合を調べて対応し、軽度の修理の場合は無償で行う（商品の状態によって修理の日時や費用は異なる）。池袋店などReBIRD併設店には専門スタッフが常駐している。



店内にある「ReBIRDサービスセンター」（撮影：梅谷秀司）

ゴアテックスのアパレルなど洗濯と撥水加工を行う「専用洗濯機」もある。

「時々『ゴアテックス製は洗えませんよね？』と聞かれますが、そんなことはなく、機能性の維持や商品寿命を延ばすためにも洗濯など定期的なお手入れが大切です。事前に申し込みいただければ、無償でこの洗濯機で洗うことができます」

公式サイトでも洗濯方法や洗濯頻度などを紹介している。新しい商品への買い替えではなく、修理や手入れを推奨するのは“サスティナビリティ”の視点からだ。



「専用洗濯機」は“高級乗用車が1台買えるほどの価格”だという（撮影：梅谷秀司）

国内1号は原宿店、大都市で店舗展開

ブランドの歴史と日本国内での店舗展開の流れも紹介しよう。

1989年にカナダで誕生した当初は「ロックソリッド」という社名で、クライミング用のハーネス開発から始まった。2年後の1991年に社名を「アークテリクス」に改名。特徴的なロゴは「始祖鳥」（アーケオプテリクス）の化石がベースで、ブランド名もこれをアレンジ。人気商品のバックパックは1994年、アパレルは1998年からスタートした。



祖業の「ハーネス」は現在も商品展開する（撮影：梅谷秀司）

「私は日本法人のアークテリクス社員番号1番ですが、入社当時はBtoBの会社で全売り上げの約95％が卸、小売りは約5％でした。取引先には今もお付き合いのあるセレクトショップ『ビームス』や『オッシュマンズ』もあり、感性面でも刺激を受けました」

国内1号店は東京・原宿。高感度な情報発信地としてこだわり出店した。

「その後は7大都市（札幌・横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡）に出店し、国内展開するうちに地域性や各店の特徴もより鮮明になりました。例えば札幌店（札幌ブランドストア）はアウトドアでご利用される方が多く、大阪と東京はインバウンドの方も多数ご来店いただいています」

現在の売上構成比は「卸が約2割：小売りが約8割」（小売りにはECも含む）だという。



バッグにはロゴの始祖鳥があしらわれている（撮影：梅谷秀司）

アウトドア愛好家への訴求は？

カナダ本社の出自からわかるように、もともと「アークテリクス」のコア・ターゲットは、アウトドア愛好家だ。「コア・マウンテンアスリート」と呼ばれ、登山、スキー、クライミング、トレイルランニングなどを行う人たち。強靭な肉体と持久力、筋力、バランス感覚が不可欠な人向けに、厳しい山岳環境にも耐えうる商品を提供してきた。

なぜ、ファッション好きな一般消費者にも支持されるのだろうか。

「やはり、ヨーロッパナイズされた“ブランドとしての機能美”が受けていると思います。現在の売上構成比で大きいのは街着やタウンユースとしてのご利用です」

一方で、マウンテンアスリートへの訴求も行っている。

「例えばスキー客の多い『ニセコ』（北海道）ではポップアップで商品訴求したり、アクティビティ体験を実施してきました。今年の冬も、フィールドに近い場所などでブランドに触れていただくイベントを実施したいと考えています」

商品が人気となった結果、課題も出て対応に追われた。

「お客さまの声で多かったのが、『欲しいのに買えない』というお叱りです。大変ご迷惑をおかけしましたが、本社とともに最善を尽くし、今年はかなり改善されました」



国内店舗の中で池袋東武ブランドストアは最大規模（撮影：梅谷秀司）

スキー人口の減少、暖冬の時代の顧客訴求

日本国内のアウトドア愛好家、例えば「スキー人口」は最盛期の1990年代（1993年は約1860万人といわれていた）から大きく減り、近年はスノボ人口を含めて300万人前後だ。

その理由としてレジャーの多様化だけでなく、往復交通費や宿泊代、衣装や用具費（レンタル利用も多いが）といった経済的負担も指摘される。

近年は「暖冬」も常態化した。こうした課題とはどう向き合っているのか。

「例えばハイキングは夏山もあり、標高1600メートルの場所では真夏に行っても夜は暖かい上着が必要です。山の環境に応じて、春から秋はハイキング、冬はスキーをされる方に、耐久性が良くて長く使えるアークテリクスを選んでいただくのが理想です。

山で過ごす快適性も昔に比べて大きく変わりました。先日、立山の山小屋に行ったらトイレがウォシュレットになっていたほど。慌ただしい日常生活やデジタル社会から離れ、あえて不便に身を置く方も増えています」

“耐久性”という機能的価値に加えて、“主張し過ぎないデザイン”という情緒的価値で支持されてきたブランドの人気は続くのか。今後の「消費者との対話」を注視したい。

（高井 尚之 ： 経済ジャーナリスト、経営コンサルタント）