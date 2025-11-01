12月13日にNHK総合で放送される特集ドラマ『火星の女王』にサンディ・チャン、デイェミ・オカンラウォン、UA、鈴木亮平、松岡茉優の出演が決定。劇中の語りを声優の高橋李依が担当することも発表された。

本作は、『ゲームの王国』『嘘と正典』『地図と拳』などの小川哲が原作を、映画『きみの色』、NHKドラマ『17才の帝国』などを手掛けた吉田玲子が脚本を担当するSFドラマ。火星に10万人が移住した100年後の世界を舞台に、未知の力を持った謎の“物体”が現れたことで新たな時代が動き出す模様を描く。

本作の主人公で、生まれながらに視覚障害がある音楽好きの22歳・リリ-E1102を、国際オーディションを経て抜擢されたスリ・リン、ISDAの日本支局に努める若手職員・白石アオトを菅田将暉がそれぞれ演じる。さらに共演には、シム・ウンギョン、岸井ゆきの、菅原小春、宮沢氷魚、松尾スズキ、滝藤賢一、宮沢りえ、吉岡秀隆らが名を連ねている。

台湾で活躍するサンディ・チャンが演じるのは、地球外惑星への移住を推進し、宇宙進出した国家や民族間の利害対立を調整する国際機関ISDAの最高責任者・ファン・ユートン。インドのISDA本部で長期にわたる独裁体制を敷いている人物でもある。

ナイジェリアで活躍するデイェミ・オカンラウォンは、火星に本社を置き、資源開発や通信業を営んでいる民間企業・ホエール社の創業者にしてCEOのルーク・マディソンを演じる。マディソンは地球の都合で火星を利用しようとするISDAのやり方を嫌い、度々対立している。

UAは、火星開拓初期に作られた互助組織・コクーンの創設者のひとりであるエマを演じる。孤児のための養護施設や診療所、学校などの整備に尽力した。歌が上手で、孤児たちからは母のように慕われていたが22年前に病没した。

松岡は、火星最大の民間人居住地・コロニー0の下町でPUB TOKIOを営むデイル-E0302を演じる。彼女はコロニー内コミュニティラジオの人気DJ でもある。また、コロニー0内の街頭CMでも引っ張りだこの人気俳優で、DJとしてデイルと組んで放送しているラジオ番組も大人気のミドリ-E0106に鈴木が扮する。

また、語りを務める高橋は、劇中に登場する小型AI端末“モビィ”の日本語音声も担当。モビィは通信、通訳、データ処理やスケジュール管理を行う個人用小型 AI 端末で、多言語の火星コロニーでは大半の人がイヤホン型のモビィを使用している。 火星でモビィの開発・運営を行っているのはホエール社で、こめかみに埋め込むタイプが最新型。

そして、本作の主題歌が「君島大空 坂東祐大 yuma yamaguchi feat. ディスク・マイナーズ」による「記憶と引力」に決定。ディスク・マイナーズは原作にも登場するオリジナル音楽グループで、地球で活躍するバンドだが火星でも大人気。ラジオ番組でもよく放送されている。歌唱はシンガーソングライターの君島大空が担当する。（文＝リアルサウンド編集部）