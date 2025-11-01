「素晴らしい」４年前の“奇跡”再び！人口180万の小国がW杯初出場に現実味！強豪ベルギーと互角、勝点１差の躍進に海外驚嘆「あと１勝で…」
悲願のワールドカップ初出場が、現実味を帯びている。
ヨーロッパ予選のグループJで、強豪ベルギーと勝点１差の２につける北マケドニアだ。
トップのベルギーより１試合消化が多いため、残りのカードを考えても、現実的に首位通過での本大会出場は厳しい状況だ。だが、３位のウェールズは３ポイント差で、そのライバルとの最終戦に勝てば、プレーオフ進出が決定する。
ベルギーとの２戦に負けていない（１−１、０−０のドロー）という事実からも、その実力がフロックではないのは明らか。2022年ワールドカップ予選では、プレーオフ決勝でポルトガルに敗れたものの、準決勝で強豪イタリアを破る奇跡的アップセットを起こした実績もあり、次ラウンドに進めば、また番狂わせを起こすかもしれない。
人口約180万人の小国の快進撃に、海外の大手スポーツメディア『The Athletic』も驚嘆。次のように、躍進ぶりを称えている。
「北マケドニアはかつてユーゴスラビアの一部であり（当時はマケドニアと呼ばれていた）、ワールドカップ出場経験はない。今予選で素晴らしい成績を残し、常連のベルギーに次ぐ２位につけている。残る試合は11月18日にカーディフで行われる３位のウェールズ戦のみで、勝利すれば少なくともプレーオフ出場が確定する」
セリエA王者のナポリでプレーするMFエリフ・エルマスや、かつてリーガで活躍したキャプテンのエニス・バルディら実力派のタレントを擁す北マケドニアは、強豪ひしめく欧州予選を勝ち抜けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
