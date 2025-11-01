短時間の会談だったとはいえ、就任したばかりの高市首相が中国の習近平国家主席に対し、日中間の様々な懸案の解決を促したのは妥当だ。

今後、首脳間で率直な対話を重ねて、具体的な成果につなげていく必要がある。

日中首脳会談が韓国・慶州で行われた。両国首脳が対面で会談したのは、昨年１１月にペルーで石破前首相が会談して以来だ。

今回、会談時間はわずか３０分だったが、両首脳は、日中双方の国益を追求する「戦略的互恵関係」の推進や、安定的な関係構築を目指す方針を確認したという。

会談の冒頭、首相は「日中間の懸案と課題を減らし、成果を出していきたい」と述べた。

会談後、首相は、習氏に伝えた懸念を具体的に説明した。尖閣諸島周辺での威圧的な行動や、中国政府によるレアアース（希土類）に関する輸出規制、邦人の拘束の問題、新疆ウイグル自治区での人権侵害などだ。

首相は、中国側の反応を明らかにしなかったが、首脳間にとどまらず、重層的に粘り強く解決を求め続けていくことが大切だ。

中国海警局の船は、尖閣周辺で領海侵入を繰り返している。また今年に入り、中国の海洋調査船は、奄美大島や徳之島沖の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）で、日本の同意なしに、海中の調査を行っていたとされる。

習政権が本当に戦略的互恵関係を維持したいのであれば、日本の領土や領海、権益を脅かすような活動は慎まねばならない。

日本にとって中国は、米国と並ぶ貿易相手国だ。ただ近年は、習政権が制定した反スパイ法によって、不透明な理由で邦人が拘束される事案が相次ぎ、中国進出をためらう日本企業も少なくない。

レアアースの輸出規制は、国際社会全体に影響を及ぼしている。中国が大国を自任するなら、経済的な威圧を控えるべきだ。

首相は習氏との会談に先立ち、韓国の李在明大統領とも会談し、未来志向の日韓関係を目指す認識で一致した。北朝鮮の非核化に向けて日米韓で緊密に連携していく方針を確認したという。

李氏就任以降、対面での日韓首脳会談は４回目だった。相互往来のシャトル外交も再開し、次は李氏が日本を訪問する予定だ。

首相は対中、対韓強硬派とされ、近隣諸国との外交を不安視する声は多い。だが、今回はそうした姿勢を抑えることで、両首脳との会談を無難に乗り切れたようだ。