名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、主婦の高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が殺害される事件があり、愛知県警は３１日、同市港区東海通、アルバイト安福久美子容疑者（６９）を殺人容疑で逮捕した。

調べに対し、「合っています」と容疑を認めているという。発生から約２６年。事件は大きく進展した。

安福容疑者は１０月３０日午後、県警西署に一人で出頭した。アパートの部屋から採取した血痕と、安福容疑者のＤＮＡ型が一致したため、県警は３１日午後５時過ぎに逮捕した。出頭の理由については明らかにしていない。

発表によると、安福容疑者は９９年１１月１３日頃、高羽さんが家族３人で住んでいた名古屋市西区稲生町のアパートの一室で、高羽さんの首を刃物で複数回刺すなどして失血死させた疑い。関係者によると、安福容疑者は、高羽さんの夫の悟さん（６９）と高校時代の同級生で、部活も一緒だったという。

遺体の状況から、高羽さんは鋭利な刃物で複数回刺されたとみられるが、凶器の刃物は見つかっていない。県警は、他に関与した者はいないとみている。事件当時２歳だった長男も室内にいたが、無事だった。

県警の村上健司刑事部長と山本政明捜査１課長は３１日午後７時半から、県警本部で記者会見を開いた。山本課長は「遺族の無念を晴らすという一念で、こつこつ捜査を積み上げた結果だ。まもなく２６年という長い年月がたってしまったことは被害者と遺族に対して大変申し訳ないと感じている。全容を解明すべく、強力に捜査を推進していく」と述べた。

事件当日はアパートに隣接する地域で、傷を負った手を隠すように走り去る中年の女の姿が目撃されていた。室内から高羽さんとは異なるＢ型の血痕や、２４センチの韓国製スニーカーの靴跡が検出されていた。血痕はアパートから約３００メートル離れた公園まで続いていた。

県警は西署に捜査本部を設置。延べ約１０万人の捜査員を投入し、捜査を続けていた。容疑者については、現在は６０〜７０歳くらいで、身長は約１メートル６０、左右のどちらかの手にけがを負っているとみていた。