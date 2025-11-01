DeNA・藤田一也2軍ディフェンスチーフ兼内野守備兼ベースコーチ（43）が、来季から1軍の内野部門担当コーチに初昇格することが31日、分かった。

「ハマの牛若丸」が、相川新体制を全力サポートする。同コーチは04年ドラフト4巡目で近大から横浜（現DeNA）に入団。走攻守3拍子そろった内野手として実力を発揮した。ついた異名は「ハマの牛若丸」だ。

楽天時代の13年には、球団史上初の日本一に二塁手で貢献。その後古巣のDeNAに戻り、23年に現役を引退した。家庭の事情もあり、24年は遠征の少ない育成野手コーチに就任。2軍練習施設「DOCK」で若手育成に専念し、今季は2軍の遠征に同行した。

来季は、三塁手に挑戦中の度会や、売り出し中の石上ら2軍でもサポートした面々を鍛え上げる。同コーチがどうのように手腕を発揮するかは注目だ。

一方で、「98年V戦士」の進藤達哉1軍ベンチコーチ（55）は、来季から2軍で若手強化の指導にあたる予定。

また球団はこの日、村田修一野手コーチ（44）の来季2軍監督就任を発表した。背番号は「71」から「75」に変更となる。