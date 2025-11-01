SNSで人気のシンガー・ソングライターのラナメリサ（22）が、11月5日に東京・渋谷のO−EASTでショーケースライブを開催する。11月4日から6日まで東京・渋谷で開催される、音楽イベント「東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）」のイベント。

ラナメリサは11月26日にフォーライフ設立50周年記念アーティストとして、シングル「愛でてよベイベー」でメジャーデビューする。2023年（令和5）の第65回グラミー賞で最優秀グローバル・ミュージック・アルバム賞受賞した宅見将典氏がプロデュース。キャッチーなメロディーと緻密なバンドアレンジを融合したエモーショルなパワーポップに仕上がっている。

中学時代から独学で作詞・作曲を学び、アコースティックギター1本の弾き語りスタイルで活動を始めた。TikTokなどのSNSでファンを増やしている。現在はFM NACK5で「ラナメリサのきいてよベイベー」（土曜深夜0時）のパーソナリティーを務めている。

TIMMは、日本音楽著作権協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本レコード協会などの音楽団体が中心となって設立された「日本音楽産業・文化振興財団」（JMCE）が中心となって開催される。22回目の今回は前回に引き続いて「GO GLOBAL」をテーマに掲げ、全世界24ヵ国・地域からバイヤーが駆けつけ商談を繰り広げる。

ショーケースライブにはCYNHN、高嶺のなでしこ、夢限大みゅーたいぷ、CiON、冨岡愛、ラナメリサなど10組の国内アーティストが出演する。11月6日の最終日は「アジア・デー」としてインドネシア、香港、台湾のアーティストが出演する。