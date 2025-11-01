ºæ²í¿Í¤¬£Î£È£ËÈÖÁÈ¤Ç¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Ï¢¸Æ¡¡£Ô£Â£Ó¤ÎÆü¥Æ¥ìÄ¶¤¨àÈá´êáÇØÉé¤¦
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢£±£°·î£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£Ë¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈ½øÈ×¤«¤é£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ìÏÈ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×Â³ÊÔ¤ÎÈÖÀë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë»Ñ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤Ëºæ¼ç±é¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½ºÑ¤ß¡£ºæ¤ÏÀ¾¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤ÇÂ³ÊÔ¤ÎÄ¹´ü¤Î»£±Æ¥í¥±¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÁÆ¬¤«¤é£Ô£Â£Ó¤Î¥É¥é¥Þ¥í¥±¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºæ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²û¤Î¿¼¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È¶²½Ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤À¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ç»£±ÆÃæ¤È¤¤¤¦¶¦±é¤Î°¤Éô´²¤¬¼«»£¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»£±Æ¡£°¤Éô¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ºæ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Ê¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡¢£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éËÍ¤â¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡¡£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢¸Æ¡££Í£Ã¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¤â¤¦£´²ó¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢Â¾¶É¤ÎÈÖÀë¥È¡¼¥¯¤òÊüÁ÷¤¹¤ë£Î£È£Ë¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºæ¤¬£Ô£Â£Ó¤è¤ê¤âÀè¤Ë£Î£È£Ë¤ÇÂ³ÊÔ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ïà£Ô£Â£Ó¤ÎÈá´êá¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯ÅÙ¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¡Ö£Ì£Ô£Ö£´¡½£µ£¹¡×¡Ê£´ºÐ¤«¤é£µ£¹ºÐ¡Ë¤Ç¡¢Á´ÆüÂÓ¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â£²°Ì¡£Á´ÆüÂÓ¤Ç¤Î£²°Ì¤Ï¡¢£±£¹£¹£·Ç¯¤Î¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨Ä´ºº³«»Ï°ÊÍè¡¢½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤â¹¥Ä´¤Ç£¸·î¤Þ¤Ç¤Î¿ô»ú¤ÇÁ´ÆüÂÓ¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤È¤â¤Ë£²°Ì¡Ê£±°Ì¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£ÍèÇ¯¡¢Á´ÆüÂÓ£±°Ì¤È¤¤¤¦àÈá´êá¤ÎÃ£À®¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥Ä´¤Ê»ëÄ°Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤¹ÆüÍË·à¾ìÏÈ¤Îºæ¼ç±é¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºæ¤µ¤ó¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ì¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ô£Â£Ó¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ï¶¯¤¤¡£¾åÁØÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥ÞÀ©ºî¿Ø¤«¤é¤â£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤Î£±°Ì³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡ÙÀ®¸ù¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºæ¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤âÈÖÀë¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ë¡ª¡Ù¤È·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡×¡ÊÆ±¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£Î£È£ËÈÖÁÈ¤Ç¤Î°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤ÎÆü¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡¢ºæ¤¬¤½¤ì¤À¤±Æ±ºî¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤À¡£