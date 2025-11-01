インスタグラムで観戦報告

米大リーグ・ドジャースのワールドシリーズ観戦に訪れていた日本の有名芸人の報告に反響が広がった。敵地ではブルージェイズファンに囲まれながらの“超アウェー”観戦。ファンも思わず「気まずくありません？」と反応している。

ドジャースのアイテムを身に着け、客席から熱戦を見つめていたのはお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春。山本由伸投手が1失点完投した、敵地ロジャーズ・センターでの第2戦と、延長18回の末に6-5のサヨナラ勝ちを収めた本拠地での第3戦を観戦したと自身のインスタグラムで報告した。第2戦のスタンドで、ブルージェイズファンに囲まれながらドジャースのシャツとキャップを身に着けた姿も公開した。

投稿には「歴史的試合を観戦出来て幸せでした」と記し、実際の写真を公開。ファンからは「うわぁ〜行ってたんだ」「えー、羨ましい！」「1人なんですね」「えぇぇぇえーーーーーー！！！」「観戦されていたんですね」「そこ気まずくありません？」「まわりブルージェイズファンばかり？」などの声が寄せられた。

ワールドシリーズは第5戦を終え、ブルージェイズが3勝2敗で世界一へ王手。崖っぷちのドジャースは10月31日（同11月1日）の第6戦で山本由伸投手が先発のマウンドに立つ。



