巨人・浅野翔吾外野手（２０）が３１日、アジアの大砲の教えで“変身”した姿を見せた。秋季キャンプ３日目のＧタウンで行われたフリー打撃中に、李承ヨプ（イ・スンヨプ）臨時コーチ（４９）から「脱力打法」と下半身の使い方を伝授された。直後にサク越え３発を放って「飛距離もちょっと変わった」と効果を実感。今季は出場２９試合で２本塁打に終わった金の卵が、飛躍へのヒントをつかんだ。

傘を持つようにゆったりと握られた浅野のバットが、一気にトップスピードへ入った。それまでＧタウンの外野で弾んでいた打球が、次々とフェンスを越えていく。フリー打撃の３０スイングで４本のサク越え。そのうち３発が、ラスト９振で生まれたものだった。「たまたま打ってのホームランじゃなく本塁打、ハードスイングの確率を上げたい」と秋のテーマを掲げる若武者に、充実感が漂った。

長打力アップへ、レジェンドから授かった２つの“金言”を即実践した。フリー打撃４回り目まで、２１スイングでサク越えは１本。そこで李臨時コーチが浅野に歩み寄った。構えた時に力が入る両腕に手を添え「もっとリラックス、カチカチしないで」とアドバイス。力を抜いた状態からスイングするとバットはムチのようにしなり、ヘッドスピードが上昇する。打球に力を乗せるためにむしろ脱力せよ―という助言だった。

李コーチは巨人時代の０６年に４１本塁打を放つなど、日韓通算６２６本のスラッガー。１８３センチと大柄だが、ゆったりとした構えから逆方向へ技で運ぶアーチも代名詞の一つだった。「（浅野を）見てたら（構えに）力が入る。『柔らかく打ってね』と伝えたら良くなりました」と李コーチ。現役時代から大切にしていた考え方を、「パンチ力がある」と目に留まった有望株に伝えた。

下半身の使い方も助言を受けた。スイング時に踏み込む左足がマウンド方向へ開く点を指摘され「『しっかり（足を止めて）踏み込んだ方が打球が飛ぶよ』って言ってもらって、それをしたら飛距離もちょっと変わりました」。レッスンの後は左中間に１発、左越えに２発。力を無駄なく打球に伝えると、不思議なほど失速しなくなった。

打撃フォームの試行錯誤を続けた今季は２９試合出場で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点。打撃３部門の数字は、終盤の爆発でリーグＶに貢献した昨年を全て下回った。キャンプ初日から初対面の李コーチに「打撃のアドバイスをしてほしいです」と伝えたのも危機感の表れ。３日目にして左手のテーピングは血で赤く染まり「精神的にも追い込んで。今（手の）皮がむけようが何しようが、試合はないので。どんどん自分をイジめていけたらいいかなと思います」と前を向いた。

Ｇ球場の室内へ移動した午後は李コーチのトスを打ちながら、阿部監督からも助言を受けた。「ＣＳにも入れず、１軍でも２軍でも活躍できてないので。何とか、来年はずっと１軍の戦力として貢献できるように」と浅野。ひたむきな２０歳の飛躍を、誰もが待っている。（内田 拓希）

〇…浅野は守備面の課題克服にも取り組んでいる。今季は近距離への送球が乱れる場面があり「カットまでしっかり返す確率を少しずつでも上げていけるように」と、捕球から送球までの基本的なステップ動作を繰り返し確認している。キャッチボール、ノックでは亀井外野守備兼走塁コーチからマンツーマン指導も。「前ほど自信なく投げることが少なくなってきた。実戦でもビビらずにしっかり投げていければ」とうなずいた。

◆今季の浅野 開幕を２軍で迎え４月２５日には３軍降格。すり足から左足を上げ、バットを寝かせるフォーム改造に着手した。３軍で結果を残し、５月６日に２軍昇格。翌７日の２軍戦で本塁打を放つと１軍昇格が決定。１０日のヤクルト戦（神宮）で今季初本塁打を放った。しかし、６月５日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で死球を受け、右手首を骨折。８月２２日に１軍復帰したが、９月５日に登録抹消され、２軍でシーズンを終えた。２９試合で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点と振るわなかった。