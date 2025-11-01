ÂôÅÄ¸¦Æó¤¬£¹Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ½Ð±é¡¢ÅÏÊÕÂçÃÎ¤È£×¼ç±é¥í¥Ã¥¯²»³Ú·à¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î·úÃÛ²È¥¬¥¦¥Ç¥£¤ò£²¿Í£±Ìò
¡¡²Î¼ê¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¡Ê£·£·¡Ë¤¬¡¢Íè½Õ¾å±é¤Î¥í¥Ã¥¯²»³Ú·à¡Ö¥¬¥¦¥Ç¥£¡ß¥¬¥¦¥Ç¥£¡×¡Ê£³·î£±£´Æü¤«¤éÅìµþ¡¦£Å£Ø¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¡¢£´·î£³Æü¤«¤éÂçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¡Ë¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£³£±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹õÇ£Ã£È£Å£Ì£Ó£Å£Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ê£³£µ¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î·úÃÛ²È¥¢¥ó¥È¥Ë¡¦¥¬¥¦¥Ç¥£¤ò£²¿Í£±Ìò¤Ç±é¤¸¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿ÂôÅÄ¤¬¡¢ÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²»³Ú¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢£±£¹£¸£¹Ç¯¤«¤é£±£°Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿°ì¿Í¼Çµï¤Î¡Ö£Á£Ã£Ô¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢£²£°£°£±Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó²»³Ú·à¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤ÉÉñÂæ·Ð¸³¤ÏËÉÙ¡£²»³Ú·à¤Ë¤Ï¡ÖÂç°Ì¾¡Á£Ô£è£å¡¡£Â£á£ä£â£ï£ù£ó¡¡£Ì£á£ó£ô¡¡£Ó£ô£á£î£ä¡ª¡×¡Ê£±£·Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎÉñÂæ¤Ï£±£¹£²£µÇ¯½©¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡£À¤³¦°ä»º¤Î¥µ¥°¥é¥À¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î·úÂ¤¤ËÆü¡¹¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿Ï·¤¤¤¿¥¬¥¦¥Ç¥£¡ÊÂôÅÄ¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¬¥¦¥Ç¥£¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡£¼ã¤¯µý³ÚÅª¤Ê¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ï·¤¤¤¿¥¬¥¦¥Ç¥£¤¬¤Ä¤¤À¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´ñÌ¯¤ÊÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡Á°ºî¡ÖÂç°Ì¾¡½¡×¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥¥Î¥Î¥¾¥ß»á¤¬ºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥í¥Ã¥¯²»³Ú·à¤é¤·¤¯·àÃæ¤Ç¤â²Î¾§¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÂôÅÄ¤¬£´£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»£±Æ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡¢¼Ì¿¿²È¡¦Áà¾åÏÂÈþ»á¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï£²¿Í¤Î¥¬¥¦¥Ç¥£¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£ÂôÅÄ¤Î´õË¾¤ÇÀÄÇ¯¥¬¥¦¥Ç¥£Ìò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢ÅÏÊÕ¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡££±Æü¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤ÇÀè¹ÔÃêÁª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£