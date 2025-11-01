PCからの情報漏洩リスクを根本から排除！ZenmuTechとミントウェーブ 「ZENMU Virtual Drive」販売代理店契約を締結

秘密分散技術によりデータ保護などを追求するZenmuTechと、ミントウェーブは、「ZENMU Virtual Drive(ZEE)」に関する販売代理店契約を締結したことを発表しました。

契約締結は2025年9月30日付です。

ミントウェーブはZEEを活用した多面的なソリューション提供を開始し、強固なセキュリティシステムのスムースな導入を支援します！

ZenmuTechとミントウェーブ 「ZENMU Virtual Drive」販売代理店契約を締結

ZenmuTechが提供する「ZEE」は、独自の秘密分散技術「ZENMU-AONT」をベースにしたエンドポイント向けセキュリティソリューションです。

PC内のデータを意味のない断片に分割・分散保存することで、PCからの情報漏洩リスクを根本から排除します。

ゼロトラスト時代におけるクライアント保護の新たな選択肢として、VDI環境の脆弱性対策やセキュアFAT端末への移行において注目を集めています☆

これまでシンクライアント端末のソリューションを提供してきたミントウェーブは、今回の契約により、シンクライアントのみならずFAT端末も含めた強固なセキュリティシステムのスムースな導入を支援します。

また、ミントウェーブではZEE導入体制の強化を目的として、ZEE対応技術者の早期育成にも着手。

これにより、導入企業に対して迅速かつ的確な技術支援を提供できる体制を構築し、ZEEの市場展開を加速させる狙いです。

ZenmuTechとミントウェーブは、今後も、働き方改革とゼロトラストセキュリティの実現に向けたソリューション提供を強化していくとしています！

ZenmuTechとミントウェーブによる「ZENMU Virtual Drive」販売代理店契約締結のニュースでした。

