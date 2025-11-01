船旅の記念に集めたい！ 青函フェリー 御船印「はやぶさIII」「はやぶさII」など全4種

青函フェリーは、日本全国を巡って集める御朱印の船バージョンである『御船印(ごせんいん)めぐりプロジェクト』に参画します。

2025年10月31日(金)18時より、函館・青森の各ターミナルにおいて、青函フェリー全4隻分の「御船印」の販売が開始されます。

販売はキャッシュレス自販機「卓っくん」にて行われます☆

青函フェリー 御船印「はやぶさIII」「はやぶさII」など全4種

販売開始日：2025年10月31日(金)18時より

販売場所：函館ターミナル・青森ターミナル内に設置のキャッシュレス自販機「卓っくん」

販売価格：各 1枚 300円(税込)

販売時間：24時間販売

※メンテナンスや故障等で販売ができない場合があります

御船印は、神社仏閣でもらえる御朱印の船バージョンのこと。

船旅アンバサダーの小林 希さんが発案し、「御船印めぐりプロジェクト事務局」が中心となって進めているプロジェクトです。

青函フェリーでは、「はやぶさIII」「はやぶさII」「はやぶさ」「あさかぜ21」の全船(4隻分)の御船印が用意されます！

販売はターミナルに設置されたキャッシュレス自販機のみとなり、現金および窓口での取り扱いはありませんのでご注意ください。

※日付欄がありますが、青函フェリーでの記入は行われません

御船印（函館ターミナル販売）

対象船舶：「はやぶさII」「はやぶさ」

函館ターミナルでは、北海道にゆかりのある船2隻の御船印を販売します。

「はやぶさII」は、船内のデザインコンセプトが函館をモチーフになっています。

「はやぶさ」は、北海道室蘭市で建造された“メイドイン室蘭”の船です！

御船印（青森ターミナル販売）

対象船舶：「はやぶさIII」「あさかぜ21」

青森ターミナルでは、東北にゆかりのある船2隻の御船印が販売されます。

「はやぶさIII」は、船内のデザインコンセプトが青森をモチーフに採用。

「あさかぜ21」は、宮城県石巻市で建造された“メイドイン石巻”の船です。

販売方法：キャッシュレス自販機「卓っくん」

御船印の販売は、キャッシュレス自販機「卓っくん」のみで行われます。

現金や窓口での販売は一切行われないため注意が必要です。

利用可能な決済方法は、電子マネー（iD、QUICKPay、WAON、交通系電子マネー）と、

QRコード決済（PayPay、au PAY、楽天ペイ、d払い、Alipay、WeChatPay）です。

クレジットカード決済は利用できません。

北海道と青森、それぞれのターミナルで異なるデザインが手に入る御船印。

船旅の記念や、まだ訪れたことのない土地へ足を運ぶきっかけになりそうですね！

青函フェリーの「御船印」の紹介でした。

