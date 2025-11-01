130万球が輝く日本一の光の道！ 和歌山市「けやきライトパレード 2025」
2025年の冬、和歌山市の夜が一段と眩しく輝きます！
和歌山市などで構成する和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会は、2025年11月23日(日)より「けやきライトパレード 2025」を開催。
全長3km・約130万球がきらめく日本一のイルミネーションストリートに加え、和歌山市主催による和歌山最大500機のドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS 2025」も実施されます☆
和歌山市「けやきライトパレード 2025」
「けやきライトパレード 2025」は、JR和歌山駅から和歌山城、南海和歌山市駅までを光の並木道に変えるイルミネーションイベントです。
2025年は点灯エリアが拡大し、街全体が幻想的な光のパレードに包まれます。
さらに、和歌山城上空では、和歌山最大500機のドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS 2025」も開催！
夜空と城をキャンバスに、築城440年の歴史と未来を紡ぐ壮大な光のアートが繰り広げられます。
けやきライトパレード 2025
開催期間：2025年11月23日(日)〜2026年2月28日(土)〈98日間〉
点灯時間：17:00〜23:00
エリア：JR和歌山駅〜和歌山城〜南海和歌山市駅(約3km／435本の街路樹)
球数：約130万球
昨年の100万球からさらにスケールアップし、130万球の光が全長3kmのけやき大通りを彩る“光のパレードストリート”！
点灯する樹木は435本に及び、日本一のイルミネーションストリートが広がります。
歩く人も車窓から眺める人も、まるで光のパレードの主役になったかのような幻想的な景色です。
ドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS 2025」
開催日：
(1)2025年11月8日(土) 第1部：豊臣から紀州徳川、そして未来へ
(2)2025年11月24日(月・祝) 第2部：歴史を彩る光のプリズム
(3)2026年2月21日(土) 第3部：未来へつなぐ力の軌跡
開催時間：各回19:00〜(約15分) ※雨天翌日予備日
会場：和歌山城公園(主観覧エリア：西の丸広場)
入場料：無料(天守閣入場料：大人410円、小人200円／土曜は小中学生無料)
和歌山城を舞台に、500機のドローンが夜空で繰り広げる15分間の光のシンフォニー！
テーマは「天空の祝祭」。
築城440年の歴史を光で紡ぎ、過去・現在・未来を映し出すショーは3部作で構成され、それぞれ独自の物語を展開します。
和歌山城〜光の回廊〜
開催期間：通年
開催時間：日没〜午後11時まで
会場：和歌山城公園内
入場料：無料(天守閣入場料：大人410円、小人200円／土曜は小中学生無料)
「けやきライトパレード」沿いにある和歌山城では、街のイルミネーションの余韻をそのまま城内へつなぐライトアップ「光の回廊」も実施されています。
和歌山城の大手門や桜回廊、石垣城壁散策路など、城内の特徴あるスポット8ヶ所で光の演出が施され、昼間とは異なる夜の表情を創出します！
ドローンショー開催日には、城内でキッチンカーマルシェや天守閣開放時間延長も実施。
温かい飲食やスイーツ、光の回廊に照らされた天守閣からの夜景も楽しめます。
日本一のイルミネーションストリートと、和歌山城を舞台にした壮大なドローンショー。
光と体験、食・夜景がそろった特別な冬の夜を和歌山市で過ごせます！
和歌山市で開催される「けやきライトパレード 2025」と関連イベントの紹介でした。
