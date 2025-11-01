130万球が輝く日本一の光の道！ 和歌山市「けやきライトパレード 2025」

2025年の冬、和歌山市の夜が一段と眩しく輝きます！

和歌山市などで構成する和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会は、2025年11月23日(日)より「けやきライトパレード 2025」を開催。

全長3km・約130万球がきらめく日本一のイルミネーションストリートに加え、和歌山市主催による和歌山最大500機のドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS 2025」も実施されます☆

和歌山市「けやきライトパレード 2025」

「けやきライトパレード 2025」は、JR和歌山駅から和歌山城、南海和歌山市駅までを光の並木道に変えるイルミネーションイベントです。

2025年は点灯エリアが拡大し、街全体が幻想的な光のパレードに包まれます。

さらに、和歌山城上空では、和歌山最大500機のドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS 2025」も開催！

夜空と城をキャンバスに、築城440年の歴史と未来を紡ぐ壮大な光のアートが繰り広げられます。

けやきライトパレード 2025

開催期間：2025年11月23日(日)〜2026年2月28日(土)〈98日間〉

点灯時間：17:00〜23:00

エリア：JR和歌山駅〜和歌山城〜南海和歌山市駅(約3km／435本の街路樹)

球数：約130万球

昨年の100万球からさらにスケールアップし、130万球の光が全長3kmのけやき大通りを彩る“光のパレードストリート”！

点灯する樹木は435本に及び、日本一のイルミネーションストリートが広がります。

歩く人も車窓から眺める人も、まるで光のパレードの主役になったかのような幻想的な景色です。

ドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS 2025」

開催日：

(1)2025年11月8日(土) 第1部：豊臣から紀州徳川、そして未来へ

(2)2025年11月24日(月・祝) 第2部：歴史を彩る光のプリズム

(3)2026年2月21日(土) 第3部：未来へつなぐ力の軌跡

開催時間：各回19:00〜(約15分) ※雨天翌日予備日

会場：和歌山城公園(主観覧エリア：西の丸広場)

入場料：無料(天守閣入場料：大人410円、小人200円／土曜は小中学生無料)

和歌山城を舞台に、500機のドローンが夜空で繰り広げる15分間の光のシンフォニー！

テーマは「天空の祝祭」。

築城440年の歴史を光で紡ぎ、過去・現在・未来を映し出すショーは3部作で構成され、それぞれ独自の物語を展開します。

和歌山城〜光の回廊〜

開催期間：通年

開催時間：日没〜午後11時まで

会場：和歌山城公園内

入場料：無料(天守閣入場料：大人410円、小人200円／土曜は小中学生無料)

「けやきライトパレード」沿いにある和歌山城では、街のイルミネーションの余韻をそのまま城内へつなぐライトアップ「光の回廊」も実施されています。

和歌山城の大手門や桜回廊、石垣城壁散策路など、城内の特徴あるスポット8ヶ所で光の演出が施され、昼間とは異なる夜の表情を創出します！

ドローンショー開催日には、城内でキッチンカーマルシェや天守閣開放時間延長も実施。

温かい飲食やスイーツ、光の回廊に照らされた天守閣からの夜景も楽しめます。

日本一のイルミネーションストリートと、和歌山城を舞台にした壮大なドローンショー。

光と体験、食・夜景がそろった特別な冬の夜を和歌山市で過ごせます！

和歌山市で開催される「けやきライトパレード 2025」と関連イベントの紹介でした。

