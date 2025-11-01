五感で味わう京都の秋！ Nazuna「紅葉ウェルカム」
京都でフレンドリーラグジュアリーな町家旅館を展開するNazunaは、京都の紅葉シーズンに合わせた特別イベント「紅葉ウェルカム」を開催！
2025年11月1日(土)から11月30日(日)までの期間限定で、Nazunaならではの“おせっかい”を込めた体験型スイーツが楽しめます。
香ばしい香りや焼き印の音、紅葉モチーフのデザインなど、その場でしか楽しめない“五感で味わう京都の秋”をゲストにお届けします☆
Nazuna「紅葉ウェルカム」
期間：2025年11月1日(土)〜11月30日(日)
対象施設：Nazuna 京都 御所／二条城／椿通／東本願寺／箱根 宮ノ下
内容：紅葉モチーフのどら焼き仕上げ体験、懐紙セレクトと花言葉演出
「紅葉ウェルカム」は、Nazunaならではの“おせっかい”を体験型スイーツに込めたイベントです。
香ばしい香り、焼き印の音、紅葉をモチーフにしたデザイン、餡の味わいなど、五感で京都の秋を体験できます。
どら焼きの焼き印はひとつひとつ手作業で押されるため、熱の加減や力のかけ方によって仕上がりが微妙に異なります。
同じものは二つとして存在せず、それぞれが唯一無二の“特別な一品”です！
五感で仕上げる「Nazunaロゴ入りどら焼き」
イベントでは、紅葉や施設名をモチーフにあしらったオリジナルの焼き印入りどら焼きが用意されます。
餡は、和菓子ブランド〈実と美〉による特別セレクト。
〈実と美〉は「Nazuna 京都 椿通」のウェルカムスイーツ『最中』も手掛けており、“日本の良きもの”をコンセプトに現代の生活に合わせた茶のひとときを提案しています。
ゲストはお好みの餡を選び、その場で皮に挟む“仕上げ体験”を楽しめます。
懐紙と花言葉で彩る秋のひととき
体験の最後には、ゲストがお好きな懐紙を選びます。
懐紙には秋の季節を彩るモチーフがあしらわれており、描かれた植物の意匠にはそれぞれ花言葉が込められています。
選んだ一枚が、そのまま旅の記憶の一部として心に残るような体験を演出します。
イチョウ：長寿・希望・感謝
モミジ：大切な思い出・遠慮・忍耐・感謝
コスモス：感謝・純潔・愛情
焼き印と懐紙、花言葉、そして京都の秋の風情が組み合わさることで、どら焼きが単なるスイーツではなく、心遣いと季節を届ける体験へと昇華します。
手紙でつなぐ“想い”「リレター」イベント
季節の体験とあわせて、『リレター』イベントも実施されます。
これは、旅の思い出を未来に届けることをテーマにした企画です。
宿泊のお客様がポストカードへ旅の思い出やメッセージを記し、チェックアウト後に施設より郵送されます。
懐紙体験とあわせ、“感謝”と“未来への想い”をつなぐ二部構成の体験として展開されます！
どら焼きと手紙を通して“味覚の秋”と“想いの秋”を感じられる、Nazunaならではの企画。
京都の紅葉と共に、心に残る特別なひとときを過ごせそうですね☆
京都と箱根のNazunaで開催される「紅葉ウェルカム」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 五感で味わう京都の秋！ Nazuna「紅葉ウェルカム」 appeared first on Dtimes.