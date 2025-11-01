

「ユーロスター」が導入する2階建ての新型車両「ユーロスター・セレスティア」のイメージ（画像：ALSTOM SA）

1994年のユーロトンネル（英仏海峡トンネル）開業以来、イギリスと欧州大陸を結ぶ旅客列車の運行は、高速鉄道「ユーロスター」が30年にわたり独占を続けてきた。

だがここにきて、欧州の鉄道のオープンアクセス（列車運行への参入自由化）による市場開放を受け、イタリアの鉄道会社トレニタリアや、航空など幅広い事業を手がけるイギリスのヴァージングループ、新興企業のジェミニ・トレインズが次々と参入を表明している。

一方、迎え撃つ側となるユーロスターは新型の2階建て高速列車の投入を発表。英仏海峡をめぐる鉄道の競争が激化しつつある。

「ユーロスター」に2階建て新型車

2025年10月22日、ユーロスターはフランスのメーカー、アルストムに新型2階建て高速列車「アヴェリア・ホライズン」を最大で50編成発注するため、20億ユーロ（約3565億円）を投資すると発表した。確定している30編成分に加えて20編成のオプション契約付きで、最初の編成は31年1月に納入予定。5月までに6本を投入するとしている。

愛称は「ユーロスター・セレスティア（Eurostar Celestia）」で、ラテン語の「天国」を意味するcaelestisに由来し、ユーロスターの社員が考案したものだ。

この新型車両の投入目的は、現在も8編成が現役の初代ユーロスター車両373系（e300）と、ユーロスターが2022年に合併したフランス・ベルギー・オランダ・ドイツを結ぶ国際高速列車「タリス」の車両（タリスPBA・PBKA）を置き換え、共通運用を可能にして効率化を図ることだ。

新型はスイスへも乗り入れが可能で、将来的にはロンドン―フランクフルト／ジュネーブ間を結ぶ新しいサービスに投入することも想定している。デビュー後は、現在の英仏間の主力であるドイツ・シーメンス製の「ヴェラロe320」と共通運用する予定だ。



現在は英仏間ルートを独占している「ユーロスター」の主力「ヴェラロe320」（撮影：橋爪智之）

列車の長さは国際列車の規定（最大で全長400m）に合致させるため1編成当たり200m以内とし、2編成を連結した状態で400mに収まるように設計する。1編成当たりの座席数は約540席で、2編成を連結した場合は1本の列車で約1080席となる。これは現在の主力、ヴェラロe320と比べて20％の増加となる。ちなみに、東海道・山陽新幹線のN700Sは16両編成で長さ約404m、座席定員は1319人だ。

車両は全体の97％がリサイクル可能な素材で作られ、25％の部品はリサイクルされた素材で作られる。エネルギー消費量に関しても、従来の車両と比較して20〜50％ほど低減すると予想されている。

満足度「最下位」のユーロスター

イギリスと欧州大陸間の旅客列車を独占的に運行してきたユーロスターは、欧州の非政府団体である欧州運輸・環境連盟の調査による鉄道満足度ランキングで不名誉な最下位を記録した（25年2月20日付記事『「ドイツ＝正確」は昔､欧州鉄道満足度ランキング』参照）。

とくに批判されてきたのは高額な運賃だ。これはドアtoドアの所要時間を考えた場合、市内中心部に発着する鉄道のほうが航空機より圧倒的に有利であることに加え、競合する鉄道会社が存在しないため、競争がなく強気な運賃設定であることが要因とされる。

だが、競合する鉄道会社が参入することになれば、状況は変わってくる。欧州の鉄道は上下分離化され、運行事業への参入も自由化されているため、同じ線路上を複数の鉄道会社の列車が運行可能だ。



ユーロスターの開業以来運行されている373系（e300）。早急な置き換えが必要とされる（撮影：橋爪智之）

これによって鉄道のサービスが大きく変わった例としてイタリアがある。21世紀初頭、イタリア鉄道は高額な運賃と劣悪なサービス、低品質で時間通りに走らない列車に批判が高まり、一時期はほとんどの国際列車が止められるという異常事態に陥った。

だが、12年に参入した新興の民間企業ntvの高速列車「イタロ」によって、状況は大きく変わった。危機感を覚えたイタリア鉄道旅客部門のトレニタリアは、高速列車「フレッチャロッサ」を誕生させ、サービスからダイヤ、価格設定、車両に至るまで全面的に刷新。イタロとの競争は相乗効果を生み、ミラノ―ローマ間の鉄道シェアは9割にまで達し、航空業界に大打撃を与えた。



競争が相乗効果を生み鉄道が見直されたイタリア。トレニタリアの「フレッチャロッサ」（奥）とntvの列車（撮影：橋爪智之）

先述の欧州鉄道満足度ランキングでも、トレニタリアは堂々1位を獲得。勢いに乗り、同社はフランス国内へ進出を果たし、さらにドイツや英仏間など、ヨーロッパ都市間市場へ次々と参入を仕掛けている。

イタリアの鉄道が英仏間に

英仏間の列車運行に名乗りを上げている企業の一つが、そのトレニタリアだ。同社は先に参入を表明していた民間企業のエヴォリンと覚書を交わし、共同で参入を目指す。

また、コロナ禍以降ユーロスターが停車を取りやめている、イギリス南部ケント州のアシュフォード・インターナショナル駅へ列車を停車させ、南部へのアクセスを改善することを明言している。ユーロスターの同駅通過は地元から批判を浴びていたが、トレニタリアが停車を表明したことで称賛の声が上がっている。

車両については、大きな実績がある日立レール製の高速列車「フレッチャロッサ・ミッレ」を投入することが決まっている。欧州各国に対応した同車両は、すでに運行に必要な認可を取得しており、車両面における障壁はクリアしているといえる。



欧州各国で運行可能な万能車両「フレッチャロッサ・ミッレ（1000）」（撮影：橋爪智之）

ほかの2社、ヴァージンとジェミニ・トレインズも着々と準備を進めている。

サー・リチャード・ブランソンが率いるヴァージングループはヴァージンアトランティック航空で有名だが、かつてはイギリスで都市間特急を運行する「ヴァージントレインズ」を運営していた。

イギリスの鉄道事業撤退後はしばらく鉄道から距離を置いていたが、ここにきて英仏間の高速列車参入へ名乗りを上げた。車両はフランス・アルストム製のペンドリーノタイプをベースに、車体傾斜装置を省略し最高時速を300kmへ引き上げた車両を使用する予定とされている。

ジェミニ・トレインズは、かつて英国鉄道貨物グループの会長を務め、土木技師として英仏海峡トンネル建設にも携わった、貴族院議員のトニー・バークレー卿が率いる新興企業だ。同氏はヨーロッパの独立系鉄道事業者（いわゆる元国鉄系鉄道会社以外の民間会社）協会「オールレール」の創設者でもある。

同社はロンドンからパリ、ブリュッセルのほか、ケルンへの運行を計画している。車両については現行型のユーロスター、ヴェラロe320のモデルチェンジ版とされる「ヴェラロNovo」を10編成用意すると公表している。



ジェミニ・トレインズはシーメンス製の「ヴェラロNovo」を導入予定だ（撮影：橋爪智之）

ネックは車両基地の確保

まさに、この先数年の英仏間は苛烈な競争が予想されるが、ユーロスター以外の会社が参入するにあたって問題点がないわけではない。

まずは車両基地の問題だ。ユーロスターは現在、ロンドン東部に位置するテンプルミルズ車両基地をイギリス側のベースとしているが、参入を画策している各社もこの基地の使用許可を申請している。

イギリスの規制当局である鉄道道路庁（ORR）は、テンプルミルズ車両基地にユーロスター以外の会社の車両を収容するだけの十分な容量があると結論付けたが、既得権益を手放したくないユーロスター側はこれを否定している。

ところが10月30日には、そのORRが「財務的にも運営的にも堅調であり、投資家支援の明確な証拠と、必要かつ適切な鉄道車両を納入するという原則的な合意を提供した」ことを理由として、ヴァージンに対してのみテンプルミルズの使用許可を与えたとの声明を発表した。

つまり、少なくとも現状ではトレニタリアおよびジェミニの2社はテンプルミルズへのアクセスができないことになり、営業するためには別の車両基地を確保する必要が生じたことになる。



ロンドン・セントパンクラス駅に停車するユーロスター（撮影：橋爪智之）

ただし、このORRの使用許可とは、あくまで行政側の決定であり、現在テンプルミルズを運営しているユーロスターと商業契約を締結する必要がある。ユーロスター側はこれを否定しており、既得権益を手放したくないユーロスター側の出方次第では、この先揉めることになるかもしれない。

車両そのものに関する懸念もある。現時点で運行認可を取得できているのは、トレニタリアが投入を予定する、日立レール製のフレッチャロッサ・ミッレのみだ。ユーロスターが今回導入を発表した2階建て車両のアヴェリア・ホライズンは、同型車（TGV-M）を導入するフランスでも認可取得できておらず、導入が遅れている。



「アヴェリア・ホライズン」はまだ運行認可が取得できていない（撮影：橋爪智之）

ジェミニ・トレインズのヴェラロNovoも新たな認可を取得する必要があり、これも蓋を開けてみなければわからない。ヴァージンが投入する予定のペンドリーノはもともと最高時速が250kmの中速車両で、これをベースに時速300km運行できる車両を新たに製造するとなると、相当な時間を要する。

これらを鑑みると、認可を取得して運行可能な車両をきちんと用意できた会社が優位になることが想像できる。



ヴァージンが投入する車両のベースとされる「ペンドリーノ」（撮影：橋爪智之）

国際列車ならではの課題も

そして、イギリスと欧州大陸を結ぶ列車ならではの大きな課題がある。出入国審査の関係で運用が複雑になる点だ。

イギリスは、欧州のほとんどの国が加盟している、各国間で出入国審査が不要となるシェンゲン協定に加盟していない。このため、イギリスと各国を直通する列車を運行するには、停車駅に制限エリアを設けてほかの列車と明確にホームを分ける必要がある。

最近、ユーロスターが乗り入れを開始したオランダのアムステルダムは、ユーロスターが発着する前後の数時間だけ、駅の一番端に位置する15番線へのアクセスが制限され、不法入国を防止している。しかし、乗客を待合室へ受け入れる時間を含め、前後の時間帯は15番線が封鎖された状態となり、ほかの国内列車の発着に大きな制限がかかる。今後、周辺国へ路線網を拡大する場合、その各駅でも同じような対策が必要になる。

競争による運賃値下げやサービス向上は、利用者からすれば大変歓迎すべきことだ。だが、それを実現するためには多くの課題が残されていると言えよう。



（橋爪 智之 ： 欧州鉄道フォトライター）