『東京国際ミュージック・マーケット』11月4日に渋谷で開催 注目シンガー・ソングライター・ラナメリサなど出演
日本のアーティストや音楽の海外進出を目的とした音楽イベント『東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）』が、11月4日から6日まで東京・渋谷で開催される。今年で22回目を迎え、渋谷ストリームホールやGoogle渋谷オフィス、O-EASTなどを会場に、国内外の音楽関係者が集結。日本から世界進出を目指すアーティストたちが多数出演する。
【ライブ写真】ギターの弾きっぷりも魅力的！冨岡愛ツアーファイナルの様子
今回のテーマは「GO GLOBAL」。24の国、地域から音楽バイヤーが参加し、商談やネットワーキング、ビジネスセミナー、ショーケースライブなどが行われる。
中でも注目されているのが、5日にO-EASTで開催されるショーケースライブだ。出演アーティストは、CYNHN、a子、高嶺のなでしこ、夢限大みゅーたいぷ、CiON、冨岡愛、ラナメリサら10組。また最終日の6日は「アジア・デー」として、インドネシア、香港、台湾などからYouTubeで活躍するアーティストも登場する。
ショーケースライブのオープニングを飾るのは、22歳のシンガー・ソングライターのラナメリサ。中学時代から独学で作詞作曲を始め、アコースティックギターでの弾き語りを軸に活動を展開。SNSや動画プラットフォームを活用した発信で注目を集めている。
現在はFM NACK5でレギュラー番組『ラナメリサのきいてよベイベー』に出演中。11月26日には、フォーライフミュージックの設立50周年記念アーティストとして、シングル「愛でてよベイベー」でメジャーデビューを果たす。プロデュースは、グラミー賞受賞歴を持つ作曲家・宅見将典。キャッチーなメロディと緻密なバンドアレンジを融合した、エモーショナルなパワーポップとなっている。
TIMMのショーケースライブは、若手アーティストが世界へ羽ばたくきっかけとなる場として、国内外から高い注目を集めている。
