「日本が韓国を破った相手を粉砕」「容赦ない」R16で４−０圧勝！リトルなでしこの快進撃に韓メディアが驚愕！自国代表との“大きすぎる差”に悲嘆「韓国は０勝で敗退なのに…」【U-17女子W杯】
モロッコで開催中のU-17女子ワールドカップで、グループFを２勝１分けで首位通過したU-17日本女子代表は、ラウンド16でコロンビアと対戦。４−０の圧勝を飾った。
韓国メディア『OSEN』は、グループステージで敗退した自国代表とは対照的に、快進撃を見せるリトルなでしに驚嘆。「韓国は０勝でグループリーグ敗退なのに...日本は韓国を破ったコロンビアを４−０で粉砕し、準々決勝に進出。北朝鮮と対戦へ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本のサッカーは、U-17女子ワールドカップでも好調だ。０勝で早期脱落した韓国と違い、破竹の勢いで８強進出に成功した」
同メディアは、「日本はコロンビアに対して容赦ないプレッシャーをかけ、20本のシュートを放った。一方、守備陣はわずか２本のシュートしか許さなかった。４試合で10得点１失点という素晴らしい成績を残している」とその戦いぶりを称賛している。
一方で、「アジアのチームの中で、グループステージを突破できなかったのは韓国だけだった」と、１分け２敗で敗退した自国代表の結果を嘆いた。
「開幕戦のコートジボワール戦で得た１点が、大会唯一の得点と勝点だった。その後、スペインに０−５で大敗し、最終戦ではコロンビアに０−１で敗れた。フェアプレーポイントでコートジボワールを上回り、グループ３位になったが、この結果はベスト16進出には程遠かった」
記事は「一方で、日本は韓国を破ったコロンビアを快勝し、優勝の可能性を示した」と続けた。
「日本の次の対戦相手は北朝鮮だ。北朝鮮も優勝候補の筆頭だ。日本では、北朝鮮戦は『事実上の決勝』と称され、大きな期待が寄せられている」
注目の日本対北朝鮮は現地11月１日に開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
