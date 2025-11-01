ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６６ドル高 シカゴ日経平均先物は５万２２９５円
NY株式31日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 47588.73（+66.61 +0.14%）
ナスダック 23748.73（+167.59 +0.71%）
CME日経平均先物 52295（大証終比：-175 -0.33%）
欧州株式31日終値
英FT100 9717.25（-42.81 -0.44%）
独DAX 23958.30（-160.59 -0.67%）
仏CAC40 8121.07（-36.22 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.600（-0.008）
10年債 4.093（-0.004）
30年債 4.665（+0.011）
期待インフレ率 2.304（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.633（-0.010）
英 国 4.409（-0.015）
カナダ 3.123（-0.008）
豪 州 4.296（-0.010）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.87（+0.30 +0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4011.90（-4.00 -0.10%）
ビットコイン（ドル）
109138.81（+1630.06 +1.52%）
（円建・参考値）
1681万5016円（+251143 +1.52%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
