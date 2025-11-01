NY株式31日（NY時間15:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　47588.73（+66.61　+0.14%）
ナスダック　　　23748.73（+167.59　+0.71%）
CME日経平均先物　52295（大証終比：-175　-0.33%）

欧州株式31日終値
英FT100　 9717.25（-42.81　-0.44%）
独DAX　 23958.30（-160.59　-0.67%）
仏CAC40　 8121.07（-36.22　-0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.600（-0.008）
10年債　 　4.093（-0.004）
30年債　 　4.665（+0.011）
期待インフレ率　 　2.304（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.633（-0.010）
英　国　　4.409（-0.015）
カナダ　　3.123（-0.008）
豪　州　　4.296（-0.010）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.87（+0.30　+0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4011.90（-4.00　-0.10%）

ビットコイン（ドル）
109138.81（+1630.06　+1.52%）
（円建・参考値）
1681万5016円（+251143　+1.52%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ