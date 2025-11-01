四日市競輪の開設74周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）が10月31日に開幕。きょう1日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。

初日特選は寺崎マークで1着の古性が、ここは三谷と藤井昭の前で自力勝負。別線のアタックをしっかりと見極めて近畿決着を演出したい。＜1＞＝＜7＞本線。怖いのはダッシュ力ある河端のカマシ。柏野との＜9＞＝＜3＞は一考。五日市が直線伸びて。

＜1＞古性優作 寺崎（浩平）君が強かった。自転車を少しいじったので元に戻します。体調面は大丈夫。自力で。

＜2＞五日市誠 兼本（将太）君に合わせて出ていければ中田（雄喜）君と決まったかも。踏めてはいると思う。鈴木君へ。初連係です。

＜3＞柏野智典 河端君の番手で。

＜4＞木村隆弘 中四国3番手で。

＜5＞藤井昭吾 9番手になってやばいと思ったけど、最後は伸びたし悪くないと思います。近畿3番手。

＜6＞村上直久 1人でやります。

＜7＞三谷竜生 詰まったら行くつもりだった。気温が低い分、走路が重たい感じがした。古性君へ。

＜8＞鈴木涼介 自力で頑張ります。

＜9＞河端朋之 前が誘導残しだったので迷った。後ろに申し訳ない。踏んだ感じは悪くなかった。自力。