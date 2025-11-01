¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡¡ÃíÌÜ¥ì¡¼¥µ¡¼¡Û»°Öº¤³¤³¤í¡¡Éã¤Î°ÎÂç¤µ´¶¤¸¤Ä¤Ä°ìÊâ°ìÊâ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè16²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤¬29Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷»Ò¤È¾ÍèÀË¤«¤Ê¼ã¼ê¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë6Æü´Ö¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¿ÍÀï¤ÎÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë4ÆüÌÜ¤Ï»°Öº¤³¤³¤í¡Ê24¡á¹áÀî¡Ë¤À¡£
¡¡¡Ö¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÄ´Íý¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤Ïµï¼ò²°¤ò·Ð±Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»°Öº¤Ï°ÊÁ°¤ÎÌ´¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÉã¤Ï¤µ¤é¤é¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë°ìÈÖ²¼¤ÎËå¤¬°ìÈÖ¡Ê¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¡Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤¬¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£·ë²ÌÅª¤Ë¼«¿È¤È¼¡½÷¤Î¤µ¤é¤é¡Ê133´ü¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÉã¤ÎÀ¨¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÏÁ´¹ñ¤òÅ¾Àï¡£°ìÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤È¥¿¡¼¥ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»°Í×ÁÇ¤¬É¬Í×¤À¡£A1µé¤ÎÉã¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò5ËÜ¤âÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤Ë¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¨¡É¤È¸·¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤¬²ÝÂê¤À¤¬½®·ôÍí¤ß¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡Ö3Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ëÍè´ü¤ÏAµé¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¡£ÌÜÉ¸¤Ø°ìÊâ°ìÊâ¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¡þ»°Öº¡¡¤³¤³¤í¡Ê¤ß¤·¤Þ¡¡¤³¤³¤í¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë7·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹áÀî¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¹áÀî»ÙÉô¤Î132´üÀ¸¤È¤·¤Æ23Ç¯5·î21Æü¤ËÌÄÌç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯10·î15Æü¤Î½»Ç·¹¾¤Ç½é¾¡Íø¡£Éã¤ÏSG¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎÀ¿»Ê¡£Ëå¤Î¤µ¤é¤é¤â¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë57¡£·ì±Õ·¿B¡£¡¡