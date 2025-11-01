ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は10月31日の4日目11Rまで予選が行われ、きょう1日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが出そろった。

篠崎が押し切る。4日目は気配も上向いて、舟足は問題ない。好スタートを決めて先マイが濃厚だ。柳生は差し、良機の森野が握って攻める。村岡はカド自在に。外枠両者は村岡次第になりそうだ。

＜1＞篠崎元志 後半はいい仕上がりでした。全部良かったと思う。負けるところはないのかなと思う。冷えた方が雰囲気はいい。スタートに集中します。

＜2＞柳生泰二 出足型ですね。4日目は回転が合わせられた方かな。

＜3＞森野正弘 3日目の状態でいって、道中も悪くないし直線も強めだった。仕上がりは上位。ペラ調整はうまくいっている。地元だし、優出したいですね。

＜4＞村岡賢人 仕上がりは良かった。出足関係がいい。伸びは普通。後半11Rは自分のミス。

＜5＞柳沢一 回った感じはしっかりしているし、道中も乗りやすい。バランスが取れて中の上はある。強いていえば3日目の方が回転は合っていたので調整する。スタートは大丈夫。

＜6＞西野雄貴 後半はちょうど良かった。行き足が良くてスタートが決めやすい。中堅の中で特徴は行き足。ここをずらさないようにキープしたい。