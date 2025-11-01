佐藤勝利、30代は「新体制のtimeleszを引っ張っていきたい」
timeleszの佐藤勝利が、自身の29歳の誕生日である10月30日に1st 写真集『A Bird on Tiptoe（読み：ア バード オン ティップトウ）』を発売。それを記念した取材会が行われ、写真集の出来栄えを語ったほか、30代の目標を明かす場面もあった。
【写真】顔面国宝！ 美しすぎる佐藤勝利
2026年には30歳となる佐藤。駆け抜けた10代、そして20代の締めを目前に控え、自身が属するtimeleszも新体制で動き始めたまさに今、より自分らしい歩幅を見つける時期を迎えている。本書では、1年以上の期間をかけてリスボン・台中・日本各地などを暮らすようにめぐりながら、次なるステージに上がるまでの、そんな助走期間にある“ささやかだけど大切な瞬間”を、写真家・石田真澄が切り撮った。
「この仕事を始めてからずっと、頭の片隅で“写真集を出せたらいいな”と思っていました。でもシャイなので、なかなか自分から言い出せなくて（笑）。そんな中、素敵なチームとの出会いがあって、写真集を作ってみるのもいいかなとなりました」と写真集制作に至った経緯を語った佐藤。そんなチームと意見を出し合い、完成した写真集。「友達と作った感覚ですが、本当に素敵なチームで、さらにプロフェッショナルな方にも来ていただき、自信作ができました。自分がすべて表せたような写真集になったと思います」と自信を見せた。
写真集の発売日でもあり、自身の誕生日である30日は、1日中仕事でメンバーと過ごしたのだそう。しかし、残念ながら写真集が手元になく、まだ誰にも見せられていないのだとか。記者から「一番見てほしいメンバーは？」と聞かれると、「7人いるのに一人を選ぶのはなぁ〜」と悩みつつも「（松島）聡ちゃんですね。ずっと一緒にやってきたメンバーで聡ちゃんと（菊池）風磨くんで迷いましたが……風磨くんも今度写真集を出しますしね（※2026年2月7日発売予定）。だから外しました（笑）」と選定理由も明かす。続けて「風磨くんも聡ちゃんに見せると思うので、両方見てもらって“どっちの方が良いと思う？”という聞かれたくない質問をしたいと思います（笑）」と言って笑いを誘った。
また、来年30代に突入するということで「どんな30代にしたい？」という質問も。「あまり深く“30代をどうしよう”と考えることはないです。でも、30代だからこその責任感も出てくると思うので、グループも新体制になったばかりですし、特に新メンバーにいろんなことを伝えていけたらと思います。新体制になったばかりのtimeleszを引っ張っていけるような30代にしたいです」と力強く語っていた。
佐藤勝利1st 写真集『A Bird on Tiptoe』はMCOより発売中。
