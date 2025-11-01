米メディアが大リーグとの契約規模を予測

プロ野球・巨人の岡本和真内野手が今オフ、ポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指すと見込まれる中で、米メディアの記者が契約規模と球団を予測した。4年総額9000万ドル（約138億9000万円）の価値があると評価し、最適な球団の一つにメッツを挙げている。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は「2025-26年 MLBフリーエージェント トップ50：タッカー、シュワーバーらの契約予測と最適球団」との見出しで記事を掲載。ジム・ボウデン記者の署名記事で、岡本をフリーエージェントランキングの18位に選出した。

記事は岡本について「29歳のコーナー内野手であり、日本で6度のオールスターに選出され、今オフに読売ジャイアンツによってポスティングされる」と紹介。今季は「左肘の怪我でシーズンの約3か月を欠場」したものの、1、2軍合計77試合で打率.322、出塁率.411、長打率.581、15本塁打を残したと伝えた。

守備について「内野の両コーナーを守ってきたが、ほとんどのMLB評価者は一塁が彼の最適なポジションだと信じている」と言及。打撃面では「リーグ本塁打王に3度輝き、2023年にはキャリアハイの41本を打った大砲」であり「パワーに加えて、視覚情報に応じて適切に腕をコントロールできる能力が素晴らしい。堅実なコンタクト技術も持つ」と評価した。

同記者は需要にフィットする球団として「マリナーズ、メッツ、レッドソックス、ダイヤモンドバックス、ガーディアンズ」を挙げ、最終的な契約は4年総額9000万ドルになると予測している。



（THE ANSWER編集部）