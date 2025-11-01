Aぇ！group・佐野晶哉“スゴすぎる”と思った芸能人「表でも裏でも人の悪口を…」
アイドルグループ・Aぇ！groupの佐野晶哉（23歳）が、10月31日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。“スゴいと思った芸能人”について語った。
番組は今回、バイきんぐ・小峠英二が若手の頃に5年間暮らしていた街、東京・三軒茶屋のグルメを紹介。訪れた飲食店で料理を待つ間、“スゴいと思った芸能人”の話題になる。
佐野は「先輩方でもスゴい方、たくさんいますね。けど、オレ、一番衝撃を受けたのは…ウエストランドの井口（浩之）さん」と話し、くりぃむしちゅー・有田哲平、小峠英二から「えっ？」「アイドルじゃなくて？」と驚きの声が上がる。
「スゴすぎて」とかなりの衝撃だったという佐野は、「ロケでご一緒させてもらったんですけど、ロケ中もいろんな芸人さんとかタレントさんの悪口言いまくって。『カメラ回ってる表の井口さんおもろいな〜』と思ったら、ロケバスで1時間ずっと人の悪口言ってたんですよ…。この人、すっげえ…と思って」と語る。
有田は「普通、裏だと優しい人だと思ってたって言うよね」とコメント。佐野も「優しい人やと思ってたんですよ。裏でもこのままなんや…で、逆に惚れてしまって」と語った。
