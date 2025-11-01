ソニー・クリエイティブプロダクツ(SCP)は、ポップアップストア「『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷」を2025年11月21日(金)よりPickUpランキン 渋谷ちかみちにて開催します。

本場韓国で大人気の「タロットアート」の商品が初登場する、10日間限定のイベントです！

ソニー・クリエイティブプロダクツ『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷

開催期間：2025年11月21日(金)〜2025年11月30日(日)

開催場所：PickUpランキン 渋谷ちかみち

営業時間：10：00〜21：00

『パンパンくんの日常』のポップアップストアが10日間限定でオープン！

会場は「パンパンくん」一色となり、韓国で人気の「タロットアート」の商品が日本で初めて登場します☆

無料イベント「パンパンくんのBIGガラポン〜!」

「タロットアート」商品の初登場を記念して、店頭ではどなたでも無料で参加できる「パンパンくんのBIGガラポン〜!」が毎日実施されます。

大きなガラポンを回して出た色に応じて、人気の「タロットアート」のカードがプレゼントされます！

また、税抜3,000円以上購入された方にむけたノベルティも企画中です。

「パンパンくんの日常」あらすじ

他の人より少し心弱くて臆病ですが、この世の誰よりも「オクジ」を愛する「パンパンくん」

そして、他の誰よりも過激で暴力的ですが「パンパンくん」をいつも守ってくれる「オクジ」

彼らがこの作品の主人公カップルです。

「パンパンくん」に出会う前、「オクジ」は海兵隊特殊諜報部隊で活躍していた軍曹でした。

そんな「オクジ」が事件に巻き込まれ地中に埋められていたところを、たまたま地面を掘っていた「パンパンくん」がジャガイモと間違えて救い出したことをきっかけに、奇想天外なカップルが誕生しました。

彼らの風変りな日常は、時に空間や時間を超越します。

個性あふれるキャラクターたちを通じて、どこかにいそうな恋人たちの日常を、B級感溢れるオムニバス形式でファンに愉快な笑いをプレゼントする作品です！

「パンパンくんの日常」とは

2015年、作家イ・ジュヨン氏がFacebookでWebtoonとして連載したのが作品の誕生のきっかけでした。

2022年7月からはアニメーションとしてYouTubeでの配信をスタートさせ、2023年6月末にはチャンネル登録者数100万人を突破。

2025年9月現在は243万の登録者を達成し、韓国にとどまらず全世界にファンが広がり続けている人気作品です。

「パンパンくん」の世界観に浸れる10日間限定のポップアップストア！

PickUpランキン 渋谷ちかみちにて開催される「『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷」の紹介でした。

(C) Leejuyong

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 韓国の人気「タロットアート」初登場！ ソニー・クリエイティブプロダクツ『パンパンくんの日常』タロット占い in 渋谷 appeared first on Dtimes.