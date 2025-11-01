チェックイン機能やモバイル連携を強化！ アクセル 会議室サイネージ「OnTime Rooms Ver.3.0.0」

アクセルは、高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」と連係して動作する「OnTime Rooms」の「Ver.3.0.0」を2025年10月30日(木)にリリースしました。

今回のリリースでは、日本市場で要望の多かったチェックイン機能の実装や、スマートフォン向けクライアント「OnTime Mobileクライアント」との連携機能を中心に強化されています☆

アクセル 会議室サイネージ「OnTime Rooms Ver.3.0.0」

リリース日：2025年10月30日(木)

「OnTime Rooms」は、アクセルが提供する会議室デジタルサイネージソリューション。

「OnTime Group Calendar for Domino」および「OnTime Group Calendar for Microsoft」とOnTime独自のAPI連携により動作します。

会議室前ドアのデジタルサイン、開催中会議一覧や会議室利用状況などを表示できます。

ライセンスは同期連携する会議室の数でカウントされ、利用するOnTime Rooms端末の台数はRoomsサーバーが許す限り設置可能な点も特徴です！

チェックイン機能

Ver.3.0.0では、日本市場で要望の多かったチェックイン機能が実装されました。

指定時間内にチェックイン処理が行われない場合、予約はキャンセルされ会議室は開放されます。

さらに、会議招待で複数の会議室を予約している場合でも、チェックインがされなかった会議室だけが開放される仕組みです。

OnTime Mobileクライアント連携機能

「OnTime Mobileクライアント」との連携機能も強化。

OnTime Rooms端末上のQRコードを「OnTime Mobileクライアント」で読み取ることで、手元のスマートフォンでの操作が可能になります。

会議の延長、会議の早期終了、新規会議予約なども「OnTime Mobileクライアント」で操作が可能です。

チェックイン機能やモバイル連携でさらに便利になった会議室サイネージソリューション。

アクセル「OnTime Rooms Ver.3.0.0」の紹介でした。

