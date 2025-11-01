常時100種類以上のバンズをラインナップ！グラハムバンズ 業務用焼成冷凍パン

ハンバーガーバンズ専門店「グラハムバンズ」(運営：敬明)は、職人の手仕事による高品質な業務用焼成冷凍パンを、全国の飲食店やイベント事業者へ提供しています。

熊本県産小麦など厳選素材を使用し、常時100種類以上のバンズをラインナップ。

完全受注生産・冷凍個包装・全国発送の仕組みにより、フェスやマルシェなどイベント出店時の「食材ロス」「仕込み負担」「人手不足」の解消をサポートします。

グラハムバンズ 業務用焼成冷凍パン

「グラハムバンズ」は、パン職人が“ハンバーガーのためだけ”に開発した専用バンズを、伝統の手作業で焼き上げる業務用バンズ専門ブランドです。

焼成後すぐに冷凍することで、全国どこでも焼きたての品質を維持。

現地での仕込みや焼成が不要なため、出店者の負担を軽減しながら、パン屋クオリティの豊かな風味と、しっとり・ふんわりとした食感を提供します！

イベント会場や観光地、離島などへの直送出荷にも対応しており、ロスを出さない効率的な運営を実現します。

必要な分だけ解凍、イベント特有の“食ロス問題”を解決

すべての商品を冷凍・個包装で提供し、必要な分だけ解凍して使える仕組みにより、食材ロスを大幅に削減します。

完全受注生産体制によって作り置きや在庫を持たず、実質的な“廃棄ゼロ”を達成。

SDGsにも配慮したこのモデルは、全国のイベント運営者やケータリング事業者から高く評価されています☆

圧倒的なバリエーションとカスタマイズ性

「グラハムバンズ」は、多様な生地の組み合わせのアイテムを常時100種類以上ラインナップ。

白・黒・赤・緑・黄・オレンジのカラーバンズをはじめ、グラハム、パンオレ、ビーガン対応、低糖質、玄米、米粉、ソフトフランスなどが揃います。

サイズや形状、トッピングにも柔軟に対応し、ハンバーガーやホットドッグ、カフェメニュー、イベント限定商品など、あらゆる出店形態に最適なバンズを提案します！

職人の手仕事による高品質なバンズ

熊本県産小麦や大分県産バターなど厳選素材を使用。

パン職人が“ハンバーガーのためだけ”に開発した専用バンズを、伝統の手作業で焼き上げています。

機械では再現できない、豊かな風味としっとり・ふんわりとした食感が提供可能です。

「理想のバンズを、全国のイベント会場へ。」というコンセプトのもと、飲食業界の課題解決と地方職人の活躍支援を両立する「グラハムバンズ」。

今後は、イベント運営会社やケータリング事業者との連携をさらに強化し、OEM製造やイベント限定商品の共同開発にも取り組んでいく予定です。

また、冷凍技術の進化は、パン職人の新たな働き方も生み出しており、地方における技術継承や雇用創出にも貢献していきます。

ハンバーガーバンズ専門店「グラハムバンズ」の業務用焼成冷凍パンの紹介でした。

