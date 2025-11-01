次の成長に向けた決意を共有！キャリアインキュベーション 創業25周年記念「設立25周年感謝の会」

キャリアインキュベーションは、2025年10月2日に創業25周年を迎えました。

これを記念し、2025年10月21日(火)にパレスホテル東京にて「設立25周年感謝の会」を開催。

式典では、創業以来の歩みを振り返るとともに、次の成長に向けた決意を共有する場となりました。

キャリアインキュベーション 創業25周年記念「設立25周年感謝の会」

開催日：2025年10月21日(火)

会場：パレスホテル東京

2025年10月2日に創業25周年を迎えたキャリアインキュベーション。

開催された「設立25周年感謝の会」には約350名の関係者が来場しました。

当日は、これまで支えてきた多くの人々への感謝を伝えるとともに、「人と企業の志に伴走し、可能性を拓く」という新たなミッションが掲げられました☆

設立25周年感謝の会 イベント概要

感謝の会では、25年の歴史を振り返るヒストリー映像の上映からスタート。

代表取締役会長 荒井 裕之氏、代表取締役社長 佐竹 勇紀氏による挨拶のほか、来賓からの祝辞、お祝いメッセージVTRなど、温かく一体感のあるプログラムが進行しました。

これからも経営人材領域のプロフェッショナルとして、企業と個人の未来をともに創っていく姿勢が明確にされました。

最後は社員の皆さんの集合写真も撮影されました。

代表取締役会長 荒井 裕之氏 コメント

創業から25年を迎えることができましたのは、ひとえにお客さまをはじめ、多くの皆さまのご支援の賜物です。

私たちは常に、お客さまの成功を自らの喜びとし、その志に寄り添ってまいりました。

今後は佐竹を中心とした新たな経営体制のもと、次の時代へ向けて、より一層の価値提供に努めてまいります。

代表取締役社長 佐竹 勇紀氏 コメント

25周年を迎えるにあたり、これまでキャリアインキュベーションを支えてくださったすべての皆さまに心より感謝申し上げます。

私たちの使命は「人と企業の志に伴走し、可能性を拓く」こと。

誠実に挑戦を重ねながら、志ある人が活躍し、新たなリーダーが生まれる社会の実現に貢献してまいります。

25年の歩みを糧に、人と企業の志に寄り添い、次の時代の可能性を切り拓くキャリアインキュベーション。

新たなミッションとともに、これからの挑戦が続きます！

キャリアインキュベーションの「設立25周年感謝の会」開催の紹介でした。

