肌改善エステサロン「レイテノール」を運営するレイズ＆カンパニーが、自社開発スキンケア「レイテノールスキンケアシリーズ」の第4弾となる「レイテノールモイストジェル」を発表。

2025年10月31日(金)20時より、レイテノール公式通販サイトにて予約販売がスタートします。

レイズ＆カンパニー レイテノールスキンケアシリーズ「レイテノールモイストジェル」

予約開始日：2025年10月31日(金) 20:00〜

発売日：2025年12月14日(日)

販売場所：レイテノール公式通販サイト

予約特典：レイテノールポイント10％還元（1pt＝1円で公式通販サイトにて利用可能）

「レイテノールモイストジェル」は、5種類のヒト型セラミド（保湿成分）と高機能イオン還元水（基材）を組み合わせた保湿ジェルです。

独自の「4層バリア設計」を採用し、ウォーターベースのみずみずしい使用感ながら、しっとりとした保湿感が続く「ロングモイスト」を実現しています☆

レイテノールモイストジェル

価格：6,930円(税込)

内容量：50mL (1回3プッシュ朝晩使用で約1.5か月分)

成分：水、スクワラン、グリセリン、アルガニアスピノサ核油、ヒアルロン酸Na、PCA-Na、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、乳酸桿菌溶解質、含水シリカ、アケビエキス、アメリカショウマ根エキス、イタドリ根エキス、ダイズイソフラボン、カラトウキ根エキス、アカツメクサエキス、クズ根エキス、キゲリアアフリカーナ果実エキス、ディオスコレアビロサ根エキス、プロパンジオール、ケイ酸(Na/Mg)、セルロースガム、ミネラル塩、リン酸2Na、ポリグリセリン-6、水添レシチン、フィトステロールズ、デキストリン

「ノーファンデーションで生きましょう」をテーマに、エステサロンが培ってきた知識と経験に基づき、「ファンデーションで隠すのがもったいなくなる素肌づくり」を目指したスキンケアシリーズの第4弾です。

独自の「4層バリア設計」

保湿に必要な「水分をつかむ」「抱え込む」「ラメラ構造を作る」「フタをする」という4つのステップすべてを、1本に集中させた独自の設計を採用。

これにより、みずみずしく軽い使用感と、1日中しっとりもちもちとした保湿感を両立させています。

エイジング世代に寄り添う保湿美容成分

保湿とエイジングケア（年齢に応じたケア）に適した5種類のヒト型セラミド（保湿成分：セラミドEOP、NG、NP、AG、AP）を配合。

さらに、11種類の植物・発酵由来美容成分（皮膚コンディショニング成分）も加わり、かさつきがちな年齢肌にみずみずしさをチャージし、肌のコンディションをしっかりとサポートします。

角質層の水分・油分バランスを整えることで肌バリア機能を支え、トラブルの起こりづらい、潤いたっぷりの健やかな素肌へ導きます。

高機能イオン還元水「ルミナスR」を基材に使用

基材には、高機能イオン還元水「ルミナスR」（基材：水、ミネラル塩）が使用されています。

「ルミナスR」は、高い保水効果・美容成分を角質層に引き込むデリバリー作用・バリア機能をサポートする整肌作用を兼ね備えた水です。

同ブランドでリピート率No.1を誇る化粧水「レイテノールミストウォーター」にも98％以上配合されている基材が、モイストジェルにも採用されました。

水ならではの肌馴染みの良さと、みずみずしさを体感できます。

エステサロンの知見を活かし、保湿設計と美容成分にこだわった「レイテノールモイストジェル」

エイジング世代の肌悩みに寄り添い、「ノーファンデ」を目指せる健やかな素肌づくりをサポートします！

レイズ＆カンパニー「レイテノールモイストジェル」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post エイジング世代の肌悩みに寄り添う！レイズ＆カンパニー レイテノールスキンケアシリーズ「レイテノールモイストジェル」 appeared first on Dtimes.