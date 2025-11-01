【大雨警報】宮城県・気仙沼市に発表 1日04:04時点
気象台は、午前4時4分に、大雨警報（浸水害）を気仙沼市に発表しました。
東部では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、高波に警戒してください。宮城県では、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□大雨警報
・浸水
1日明け方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■仙台市西部
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■石巻市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1日明け方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■塩竈市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日明け方に警戒
3時間最大雨量 70mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■気仙沼市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
1日明け方に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■白石市
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■名取市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■角田市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■多賀城市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩沼市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■登米市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■栗原市東部
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■栗原市西部
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■東松島市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大崎市東部
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■大崎市西部
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■富谷市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■蔵王町
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■七ヶ宿町
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大河原町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■村田町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■柴田町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■川崎町
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■丸森町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■亘理町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■山元町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■松島町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■七ヶ浜町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■利府町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大和町東部
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■大和町西部
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大郷町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■大衡村
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■色麻町
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■加美町
□暴風警報
1日朝から1日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■涌谷町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■美里町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■女川町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■南三陸町
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 23m/s
□波浪警報
1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m