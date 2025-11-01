佐藤勝利、30代目前の決意表明「新体制になったばかりのtimeleszを引っ張れるような」初ソロ写真集1番見てほしいメンバーは？
【モデルプレス＝2025/11/01】timelesz（タイムレス）の佐藤勝利が、このほど都内にて行われた自身初となるソロ写真集『A Bird on Tiptoe』（読み：ア バード オン ティップトウ／発行：MCO／10月30日発売）のプレス取材会に登場。30代を目前にした心境を語った。
【写真】佐藤勝利、本当の素の表情
2026年には30歳となる佐藤。駆け抜けた10代、そして20代は締めを目前に控え、自身が属するtimeleszも新体制で動き始めたまさに今、より自分らしい歩幅を見つける時期を迎えている。本書では、1年以上の期間をかけてリスボン・台中・日本各地などを暮らすようにめぐりながら、次なるステージに上がるまでの、そんな助走期間にある“ささやかだけど、大切な瞬間”を、写真家・石田真澄が切り撮った。
20代最後、30代を目前にした1年となることから「30代目前に控えてますけれど、あまりこう深く30代をどうしようってのは考えることは僕自身ないんです。でも30代だからどこか自由なとこも出てくるとは思うんですけれど、責任感も出てくるかなと思います。グループもtimeleszも新体制になったばかりですし、特に新メンバーにはいろんなことを伝えていけたらなと思うので、新体制になったばかりのtimeleszを引っ張れるような30代にはしたいなと思ってます」と決意表明。
timeleszメンバーでも、自身としても初のソロ写真集となることから、timeleszのメンバーでこの写真集を1番見てほしいメンバーを聞かれると「1番ですか？7人もいるのに1人を選んでですか…1番見てほしいを選ぶんだ…」と時間をかけて選びながら「もし選ぶならですもんね（笑）。（松島）聡ちゃんですかね。ずっと一緒にやってきたメンバーでいうと、（菊池）風磨くんか聡ちゃん。1回その2択にしたんですけど、風磨くんも写真集を出すのでそこを外させていただいて（笑）。だから風磨くんも聡ちゃんに見せると思うので、見てもらって、どっちがいい？っていう1番聞かれたくない質問をしたいと思います（笑）」と明かした。
写真集を出したいという思いは以前よりあったそうだが、個人Instagramの立ち上げで結成したチームとの出会いをきっかけに自然な流れで制作が決定したという。「自分の素を出したかったので、こんな表情するんだという写真ばっかです。僕が表わされてる写真集になってるので、これを見て僕の全てを楽しんでほしいなと思います」とアピールした。（modelpress編集部）
◆佐藤勝利、写真集1番見てほしいのは「聡ちゃん」
◆佐藤勝利「僕の全てを楽しんでほしい」
