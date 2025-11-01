ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式31日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 47567.30（+45.18 +0.10%）
ナスダック 23746.33（+165.19 +0.70%）
CME日経平均先物 52350（大証終比：-120 -0.23%）
欧州株式31日終値
英FT100 9717.25（-42.81 -0.44%）
独DAX 23958.30（-160.59 -0.67%）
仏CAC40 8121.07（-36.22 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.600（-0.008）
10年債 4.091（-0.006）
30年債 4.661（+0.007）
期待インフレ率 2.308（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.633（-0.010）
英 国 4.409（-0.015）
カナダ 3.120（-0.011）
豪 州 4.296（-0.010）
日 本 1.663（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.02（+0.45 +0.74%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4019.80（+3.90 +0.10%）
ビットコイン（ドル）
109508.44（+1999.69 +1.86%）
（円建・参考値）
1687万6346円（+308172 +1.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
