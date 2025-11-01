NY株式31日（NY時間14:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　47567.30（+45.18　+0.10%）
ナスダック　　　23746.33（+165.19　+0.70%）
CME日経平均先物　52350（大証終比：-120　-0.23%）

欧州株式31日終値
英FT100　 9717.25（-42.81　-0.44%）
独DAX　 23958.30（-160.59　-0.67%）
仏CAC40　 8121.07（-36.22　-0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.600（-0.008）
10年債　 　4.091（-0.006）
30年債　 　4.661（+0.007）
期待インフレ率　 　2.308（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.633（-0.010）
英　国　　4.409（-0.015）
カナダ　　3.120（-0.011）
豪　州　　4.296（-0.010）
日　本　　1.663（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝61.02（+0.45　+0.74%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4019.80（+3.90　+0.10%）

ビットコイン（ドル）
109508.44（+1999.69　+1.86%）
（円建・参考値）
1687万6346円（+308172　+1.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ