名古屋の老舗茶舗「妙香園」は、香ばしいお茶の風味とナッツの食感が楽しめる新商品「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」を発売します。

2025年11月1日(土)より、妙香園の各店舗及びオンラインショップにて販売が開始されます。

和の香りと洋の食感が織りなす、新感覚のナッツショコラです！

妙香園「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」

大正5年の創業以来、名古屋名物として親しまれる「ほうじ茶」などを届けてきた老舗専門店「妙香園」

そんな「妙香園」から、和と洋が融合した新しいスイーツ「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」が登場します。

高級ナッツとして知られるピーカンナッツを、クーベルチュールチョコレートで包み、妙香園ならではの本格的な「ほうじ茶」と「抹茶」の二つの味わいに仕上げた、贅沢な和風ナッツショコラです☆

ピーカンナッツは、クルミよりも渋みが少なく、まろやかな味わいが特徴。

油を使わず丁寧にローストすることで、軽やかで香ばしい食感を引き出しました。

なめらかで口溶けの良いチョコレートとの組み合わせにより、ナッツの歯ごたえとチョコレートのとろける口当たりが絶妙に調和し、ひと粒で豊かな味わいが広がります。

ちょこの実(ほうじ茶)

価格：864円(税込)

内容量：60g

販売期間：2025年11月1日(土)〜

販売店：各店舗及び妙香園オンラインショップ

「ちょこの実(ほうじ茶)」は、妙香園の看板商品であるほうじ茶を贅沢に使用。

香ばしいナッツとチョコレートの甘さに、深みのあるほうじ茶の風味が重なり、奥行きのある大人の味わいに仕上がっています。

ちょこの実(抹茶)

価格：864円(税込)

内容量：60g

販売期間：2025年11月1日(土)〜

販売店：各店舗及び妙香園オンラインショップ

「ちょこの実(抹茶)」は、濃厚な旨みとふくよかな苦味をそのままチョコレートに練り込み、コク深く上品な和の甘さを引き立てます。

日常でのちょっとした贅沢から大切な方へのギフトまで、「ちょこの実」が一粒で上質なひとときを演出します。

和の風味と洋の食感が溶け合う新しいお茶の時間が楽しめます！

妙香園の新商品「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 香ばしいお茶の風味とナッツの食感！妙香園「ちょこの実(ほうじ茶・抹茶)」 appeared first on Dtimes.