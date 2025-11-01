福島ならではのお土産に！明星企画「忠犬もちしば赤べこ」コラボグッズ
観光物産土産卸を行う明星企画は、人気柴犬キャラクター「忠犬もちしば」と福島の伝統民芸「赤べこ」がコラボレーションした限定グッズを発売します。
お菓子や雑貨、ぬいぐるみなど幅広いラインナップで展開。
2025年11月15日(土)より、福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、駅売店、宿泊施設などにて順次販売されます。
明星企画「忠犬もちしば赤べこ」コラボグッズ
人気キャラクター「忠犬もちしば」と、福島を代表する縁起物「赤べこ」がコラボレーション！
福島限定販売の「赤べこ」デザインをまとった「忠犬もちしば」グッズです。
観光客や地元の方に“福島ならでは”の限定アイテムとして親しんでもらえるよう企画されました。
ギフトやお土産としても最適な仕様と価格設定も魅力です☆
忠犬もちしば赤べこカラフルチョコレート缶
価格：税込756円
赤べこになった「忠犬もちしば」デザインがかわいい缶入りのチョコレート。
食べ終わった後も小物入れとして活躍しそうです。
忠犬もちしば赤べこボーロ
価格：税込756円
パッケージに「忠犬もちしば赤べこ」がデザインされたたまごボーロ。
福島のお土産にぴったりなお菓子です。
忠犬もちしば赤べこ缶バッジ付きキャラメル
価格：税込756円
缶バッジがセットになったキャラメル。
おまけの缶バッジが嬉しい、コレクションしたくなるグッズです。
忠犬もちしば赤べこぬいぐるみマスコット
価格：税込1,320円
赤べこの姿になった「忠犬もちしば」のぬいぐるみマスコット。
ボールチェーン付きで、カバンなどに付けて持ち歩けます☆
福島でしか手に入らない、かわいい「忠犬もちしば」と「赤べこ」のコラボレーショングッズ。
自分用にはもちろん、福島を訪れた記念のお土産としても喜ばれそうなアイテムばかりです！
明星企画の「忠犬もちしば赤べこ」コラボグッズの紹介でした。
