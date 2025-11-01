レザーの持つ無限の可能性を発信！TOKYO LEATHER & GOODS EXHIBITION 2026

東京皮革製品展示会実行委員会は、「TOKYO LEATHER & GOODS EXHIBITION 2026」を開催します。

2025年11月12日(水)から14日(金)までの3日間、TOKYO TEXTILE SCOPE 2026AW内(ブース番号：2F. D-01)にて実施されます。

素材としての革の魅力と、それを活かした最新のデザインやプロダクトが一堂に紹介されます。

TOKYO LEATHER & GOODS EXHIBITION 2026

「TOKYO LEATHER & GOODS EXHIBITION 2026」は、「レザーの持つ無限の可能性、東京レザー＆グッズが創る新しいライフスタイルを発信」がテーマ。

熟練の技と創造性が紡ぐ“未来の定番”をキーワードに、国内外の皮革メーカー、デザイナー、バイヤー、ファッション関係者が一堂に集い、革の新たな可能性を探求します。

サステナビリティやクラフトマンシップへの関心が高まるなか、天然素材としてのレザーの価値と魅力を再発見する貴重な機会です！

開催概要

イベント名：TOKYO LEATHER & GOODS EXHIBITION 2026

会期：2025年11月12日(水)〜14日(金)

会場：TOKYO TEXTILE SCOPE 2026AW内(ブース番号：2F. D-01)

主催：東京皮革製品展示会実行委員会

協賛組合

東京鞄協会：猪瀬／ナース鞄工

東日本バッグ工業組合：野村製作所

東京洋装雑貨工業協同組合：マルヨシ

東京服装ベルト工業協同組合：上白石／フルグレイン

東京毛皮商工業協同組合：日本ムートン／ノア

日本ソフトレザー事業協同組合：アオキ

素材としての革の魅力と、最新のデザインやプロダクトに触れられる3日間。

レザーの価値と魅力を再発見できる展示会です。

「TOKYO LEATHER & GOODS EXHIBITION 2026」の紹介でした。

