timelesz佐藤勝利、初写真集を見せたい相手は松島聡 菊池風磨を選ばなかった理由も説明「はずさせていただいて（笑）」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利（29）が10月31日、初の写真集『A Bird on Tiptoe』取材会に登壇した。きのうの29歳の誕生日はメンバーと過ごしたものの、まだ写真集を見せてはいないという佐藤。誰に見せたいか聞かれると迷いながらも松島聡の名前を挙げた。
【写真】お気に入りショットを披露する佐藤勝利
本書では、1年以上の期間をかけてリスボン・台中・日本各地などを暮らすようにめぐりながら、次なるステージに上がるまでの助走期間にある“ささやかだけど、大切な瞬間”を、写真家・石田真澄氏が切り撮った。約6400点のカットのなかから、厳選した約255カットを320ページにわたって掲載している。
「写真集自体はずっとこの仕事を始めてから作れたらいいなとは思ってたんですけど、なかなか自分で言い出すのもシャイなので。インスタグラムを立ち上げる時のチームとの出会いから写真集を作るのがいいのでは、と。ずっと作りたいという想いはありました」と念願かなって実現した。
お気に入りショットはサンドイッチを持ったカットだそうで「食べ物を持ってる写真をあげがち。リスボンのサンドイッチがおいしくて。自分で見てもしあわせそうな顔をしてる」と満足げ。「20代最後に自分の素が出せる写真集を出せたことは、これからの活動の自信にもなるなと思いましたし、心の盾というか、これからもこの写真集が説明してくれるようなものになった」と胸を張った。
1番見てほしいメンバーを聞かれると「7人もいるのに…1人を選ぶんですか？」と考え込みながら「うーん…（松島）聡ちゃんですかね」と回答。「ずっと一緒にやってきたメンバーだと（菊池）風磨くんか聡ちゃん。一回その二択にしたんですけど、風磨くんも写真集を出すので、そこははずさせていただいて（笑）。（写真集を）出す風磨くんは選ばずに、聡ちゃん」と説明しながら「風磨くんも聡ちゃんに見せると思うので『どっちがいい？』という聞かれたくない質問をしたいと思います」といたずらな笑みを浮かべていた。
