◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

メジャーリーグ３０球団で唯一カナダに本拠地を置くブルージェイズが１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に３勝２敗で王手をかけた３１日（日本時間１１月１日）、第６戦の本拠地・ドジャース戦を前に現地では盛り上がりを見せている。

現地報道によると、先週販売された観戦チケットは３０分ほどで完売。この日は小雨で最高気温が８度という寒さの中、試合開始６時間以上前から球場外にはファンが集結し、入場ゲート前には列を作った。球場周辺には多くの警察車両も待機。街の中心近くにあるロジャーズセンターとあって、試合後には電車を増便するなどして対応するという。

さらにこの日は現地時間１０月３１日でハロウィーン。ワールドシリーズがなくとも仮装をして外出する人が多いことも重なり、厳戒態勢となっている。球場外にはおのおのの仮装をして観戦に訪れたファンも多く見られるなど、早くもお祭り騒ぎになっている。