◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

メジャーリーグ３０球団で唯一カナダに本拠地を置くブルージェイズが１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に３勝２敗で王手をかけた３１日（日本時間１１月１日）、現地では爆発的な盛り上がりを見せている。

現地テレビ局「ＣＮ２４」によると、第６戦は現地時間午後８時開始予定だが、同日正午時点で、先週販売開始となった観客席のチケットは販売開始から３０分もかからず完売。転売サイトでは観戦チケットが販売されているが、５階席の最安値でも１８００カナダドル（約１９万８０００円）で、１階席では、３０００カナダドル（約３３万円）以上まで高騰しているという。

日本でも問題視されている“転売ヤー”による価格高騰問題は、現地では社会問題の一つとして取り上げられており、ＣＮ２４によると、オンタリオ州のフォード州首相が転売業者を「ぼったくり」と批判し、今後はチケット価格の上限を定める法案を検討することも明かしていると報じた。