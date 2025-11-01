【暴風警報】北海道・大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表 1日03:46時点
気象台は、午前3時46分に、暴風警報を大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表しました。また波浪警報を大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表しました。
十勝地方の海上では、1日昼前から1日夕方まで暴風に警戒してください。十勝地方では、1日昼前から1日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■大樹町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■広尾町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■豊頃町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■浦幌町
□暴風警報【発表】
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m