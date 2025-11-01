TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時46分に、暴風警報を大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表しました。また波浪警報を大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表しました。

十勝地方の海上では、1日昼前から1日夕方まで暴風に警戒してください。十勝地方では、1日昼前から1日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■大樹町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■広尾町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■豊頃町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浦幌町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m