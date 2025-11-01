TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時34分に、暴風警報を室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町、日高町門別、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町に発表しました。また波浪警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町などに発表 1日03:34時点

胆振、日高地方では、1日朝から1日夕方まで暴風に警戒してください。日高地方では、1日昼前から1日夜遅くまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■苫小牧市
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■登別市
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■白老町
□暴風警報【発表】
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　25m/s

■厚真町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■安平町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■むかわ町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　北西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■日高町門別
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■新冠町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s

■浦河町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■様似町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■えりも町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼過ぎ
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報【発表】
　1日昼前から1日夜遅くにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■新ひだか町
□暴風警報【発表】
　1日朝から1日夕方にかけて警戒
　風向　北東
・海上
　最大風速　25m/s