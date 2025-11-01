“松葉杖”で登場したバイきんぐ西村、その理由に小峠「愚かだよ…愚か」

お笑いコンビ・バイきんぐの西村瑞樹（48歳）が、10月31日に放送されたバラエティ番組「知識の扉よ開け！ドア×ドア クエスト」（TBS系）に出演。松葉杖で登場した理由を明かした。



番組は今回、モスバーガーの秘密に迫る特集を放送。レポーターを務めた西村は、栃木・日光にある、モスバーガーのミートソースとパティを作る工場に潜入した。



その冒頭、傍らに置いてあった松葉杖について、スタッフから「西村さん、これどうしたんですか？」と聞かれた西村は「そうなんすよ。ちょっとあの…やっちゃいまして」と答え、「というわけで、ここでクイズです。僕は2日前にふくらはぎの肉離れで全治2週間の診断をされたのですが、なぜケガをしたのでしょうか？」と、突然クイズを出題する。



これにスタジオMCの相方・小峠英二は「何をクイズにしてんだよ！」とツッコミ。西村は「正解は…子どもの運動会の親子リレーでハッスルし過ぎて、肉離れを起こしてしまいました」と語り、小峠は「愚かだよ…愚か」と再びツッコミを入れた。