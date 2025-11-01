長期のライフデザインをワンストップで支援！ボイスとMEDiLIFE DESIGNが業務提携

Web制作・マーケティング支援を行うボイスは、医師・医療従事者向けに資産形成や開業支援を行うMEDiLIFE DESIGNと業務提携を締結しました。

本提携により、ボイスのWeb制作・マーケティング支援力と、MEDiLIFE DESIGNの医療従事者向け資産戦略ノウハウを掛け合わせ、勤務医から開業医への円滑な移行と、長期のライフデザインをワンストップで支援する新たな仕組みづくりを進めていきます。

ボイスとMEDiLIFE DESIGNが業務提携

医療業界では、勤務医から開業医を目指す方が増える一方で、資金計画や経営準備などに不安を抱えるケースが多く見られます。

こうした中、MEDiLIFE DESIGNは「医師が安心してキャリアの一歩を踏み出せる社会」を目指し、ライフデザインの視点から資産戦略のサポートを行っています。

また、ボイスは、ブランディングやWeb戦略を通じて数多くの企業の成長を支援しており、医療・ライフデザイン分野にも注力しています。

今回の業務提携は、両社の強みを掛け合わせることで、「医療従事者が自分らしい未来を描くための環境づくり」を加速させ、デジタルの力で新たな価値を創出していくことを目的としています。

提携の概要

この提携を通じて、以下の取り組みを中心に協力が進められます。

1つ目は「MEDiLIFE DESIGNのWeb戦略強化」として、ブランドサイト・各種LPの設計・制作・運用や、コンテンツマーケティング・SNS戦略の構築が行われます。

2つ目は「医師・医療従事者への情報発信とリード獲得の仕組みづくり」です。

医師・開業希望者に特化したデジタル広告・メディア展開や、相談・面談導線の最適化とオンライン相談体制の強化を進めます。

3つ目は「将来的な新規事業・モデル共創」として、「医療 × 資産 × テクノロジー」をテーマにしたサービス開発や、ボイスのDENBA関連事業や健康・ライフデザイン分野との連携が図られます。

