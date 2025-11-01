セガサミーグループのダーツライブが、11月1日の「ダーツの日」にちなみ、記念日の由来や最新のダーツ事情を紹介します。

ダーツ市場の動向や、スポーツ、健康面での新たな展開など、ダーツの「今」がわかる情報です！

ダーツライブ「ダーツの日」記念日の由来と最新ダーツ事情

11月1日は「ダーツの日」！

ダーツライブでは、この記念日にあわせて、ダーツに関する様々な最新情報を公開しています。

ダーツ人口の増加から、スポーツや健康分野での意外な活用法まで、ダーツの魅力が再発見できる内容となっています☆

【記念日】ダーツの日、なぜ11月1日？

11月1日が「ダーツの日」となった理由は、ダーツ競技が3本の矢を投げることを1セットとしていることに由来しています。

数字の「1」をダーツの矢に見立て、「1」が3つ並ぶ11月1日を記念日として申請し、2020年に日本記念日協会に正式認定されました。

この記念日には、スポーツとしてのダーツの存在と素晴らしさをより多くの人に伝え、ダーツに関わる人たちの力を一つにしたいという目的が込められています。

【ダーツ市場】ダーツ人口は693万人！右肩上がりに増加傾向

ダーツライブが年に一度実施しているダーツに関する意識・実態調査によると、最新の調査（2025年）では過去1年以内にダーツをプレイした推定人口は693万人となりました。

年齢層別で見ると、最も多かった層は20歳〜24歳の21％でした。

ダーツ人口は右肩上がりに増加傾向にあることがわかります。

【イベント】『日本ダーツ祭り2025』に2万人が来場

ダーツ人口の増加は、イベントの来場者数にも表れています。

『日本ダーツ祭り』は、初心者から上級者まで誰もが楽しめる日本最大級のダーツイベントです。

2025年9月20日(土)・21日(日)に東京ビッグサイトで開催され、およそ23,000人が来場！

例年以上に若い世代のグループや親子連れ、女性ペアでの参加も多く見受けられました。

【スポーツ】授業や部活、12歳・18歳以下のユース大会

「ダーツといえば大人の遊び」というイメージも変わりつつあります。

小中学校でのダーツ体験授業や児童館へのダーツマシン設置、高等学校での「ダーツ部」設立など、子どもたちがダーツと出会う機会が増加しています。

ダーツライブが主催する12歳・18歳以下の『スポーツダーツ競技大会2025』は、過去最大となる162名が出場。

真剣な表情で試合に臨み、ときに悔し涙をみせたり励まし合ったりする子どもたちの姿に、ダーツの新しいカタチが見られました。

【健康】ダーツに軽度認知症の改善効果

ダーツライブでは、ダーツが心身の健康や軽度認知症改善に役立つ可能性があることに注目し、共同研究に取り組んでいます。

この研究では、半年間のダーツゲームによって軽度認知症の改善が見込める(※)ことが判明しています！

※本研究では認知機能検査(MoCA-J)を実施、スコア25点以下を軽度認知症疑いと定義しています

【歴史】ダーツの発祥は500年以上前！

今では遊びの定番ともいえるダーツですが、その発祥は500年以上前のイギリスといわれています。

1960年代前半に日本に上陸したとされるダーツが、どのようにして日本で認知を上げていったのか、ダーツライブでは日本ダーツ協会やダーツ専門誌等と協力し、独自に調査を実施。

年表形式で歴史をまとめた特設ページも公開されています。

遊びとしてはもちろん、スポーツや健康の分野でも注目を集めるダーツ。

記念日をきっかけに、ダーツの奥深い世界に触れてみるのも楽しそうです☆

ダーツライブが紹介する「ダーツの日」の由来と、最新のダーツ事情でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ダーツの奥深い世界に触れる！ダーツライブ「ダーツの日」記念日の由来と最新ダーツ事情 appeared first on Dtimes.