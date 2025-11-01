長崎県の魅力が詰まったグルメと工芸品、計54店舗！東武百貨店 池袋本店「大長崎展」

東武百貨店 池袋本店は、「大長崎展」を2025年11月6日(木)から11日(火)までの期間、8階催事場にて開催します。

異国情緒あふれる長崎県のグルメと工芸品が揃う計54店舗が集結。

五島産椿ブリを使用した白い鉄火巻きや、東武限定の佐世保バーガー、長崎の“食べるミルクセーキ”を再現したかき氷など、できたてを味わえる魅力的なグルメが種類豊富に展開されます！

東武百貨店 池袋本店「大長崎展」

「大長崎展」では、長崎県の魅力が詰まったグルメと工芸品、計54店舗が一堂に会します。

注目は、できたてを味わえる実演販売の数々。

五島産椿ブリを使った珍しい「長崎白鉄火巻」や、長崎和牛をパティとローストビーフで贅沢に使用した東武限定「長崎和牛プレミアムバーガー」など、会場でしか味わえない限定品が目白押しです。

ほかにも、角煮まんじゅうやちゃんぽんといった長崎県の定番グルメも揃います☆

【梅ヶ枝荘】長崎白鉄火巻

価格：1,296円(1折)

※各日販売予定50点

＜実演＞

五島産椿ブリを使用し、さっぱりとした味わいが楽しめる長崎ならではの白い鉄火巻です。

【うお泉】炙り穴子1本にぎり寿司

価格：2,400円(1折)

※各日販売予定20点

＜東武限定品＞ ＜実演＞

対馬の西側海域で獲れた脂乗りの良い天然穴子を秘伝のたれで仕上げ、香ばしく炙った絶品にぎり寿司！

【対馬の季節】本マグロ大トロ炙り丼

価格：3,300円(1人前)

※各日販売予定20点

＜東武限定品＞ ＜イートイン＞

離島対馬の極上本マグロを使用。

上品な脂が乗った炙り大トロをふんだんに盛り付けた一品です。

【バーガーショップ ベルビーチ】長崎和牛プレミアムバーガー

価格：2,160円(1個)

※各日販売予定30点

＜東武限定品＞ ＜実演＞

パティ、ローストビーフに長崎和牛を使用しています。

肉の旨味が口いっぱいに広がる東武限定プレミアムバーガーです☆

【Gateau friand -ガトーフリアン-】長崎ミルクセーキ風かき氷

価格：1,700円(1杯)

※各日販売予定50点

＜東武限定品＞ ＜イートイン＞

長崎の“食べるミルクセーキ”を、雲仙のブランド卵「太陽卵」で仕立てたかき氷で再現しました。

【五島ごと】五島列島産さつまいものカステラソフト

価格：701円(1個)

※各日販売予定70点

＜東武限定品＞ ＜イートイン＞

五島列島産のさつまいもを使用したソフトクリームに、長崎名物のカステラをトッピングしたスイーツです。

長崎定番グルメ

注目のできたてグルメのほか、「長崎本舗」の「長崎角煮まんじゅう」や、「長崎中華街 蘇州林」の「具入りちゃんぽん」など、長崎名物の定番グルメも用意されます！

「大長崎展」概要

期間：2025年11月6日(木)〜11日(火)

場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約220坪)

営業時間：午前10時〜午後7時

東武限定のグルメや、五島産椿ブリ、長崎和牛、対馬の天然穴子など、長崎ならではの厳選素材を使ったメニューが目白押し。

イートインや実演販売で、できたての美味しさを存分に楽しめる6日間です！

東武百貨店 池袋本店「大長崎展」の紹介でした。

※写真はイメージです。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。

