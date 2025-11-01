ディック・ブルーナが描く「ミッフィー」と仲間たちデザイン！HIPSHOP アンダーウェア「Dick Bruna Series」

日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド「HIPSHOP(ヒップショップ)」から、アンダーウェア「Dick Bruna Series」が登場！

オランダの絵本作家ディック・ブルーナが描く、2025年で70周年を迎える「ミッフィー」と仲間たちがデザインされたアイテムが、2025年10月31日(金)より発売されます。

HIPSHOP アンダーウェア「Dick Bruna Series」

ブルーナカラーが鮮やかなボディーに、「ミッフィー」「メラニー」「ボリス」がアップアングルでお目見え！

それぞれ違ったモチーフがあしらわれた背景は、ディック・ブルーナの世界観をボクサーというキャンパスに落とし込んだ、HIPSHOPならではのデザインです。

幅広い世代から愛される「ミッフィー」たちをファミリーで楽しめるよう、キッズサイズも用意されています☆

HIPSHOP「Dick Bruna Series」 (全3種)

価格：ADULT SIZE全3種 各2,800円(税込) / KIDS SIZE 全3種 各2,500円(税込)

発売日：2025年10月31日(金)

販売場所：HIPSHOP ONLINE STORE、HIPSHOP各店、Rakuten ONLINE STORE (※KIDS SIZEの展開は各店によって異なります)

サイズ：

ADULTS／M (ウエスト76〜84cm)

ADULTS／L (ウエスト84〜94cm)

ADULTS／LL (ウエスト94〜104cm)

KIDS／110(ウエスト49〜55cm)

KIDS／130(ウエスト53〜59cm)

タイプ：転写プリントポリエステル成型-前閉じ

ラインナップは、「ミッフィー」「メラニー」「ボリス」の全3種。

大人サイズはもちろん、キッズサイズも性別を問わず着用いただけます。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムとしてはもちろん、機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても活躍します！

特製パッケージ

パッケージもシリーズの世界観をそのままにした高級仕様。

そのままギフトとして贈れる、可愛い一品に仕上げられています。

ポストカードのように飾るだけで楽しめるのもうれしいポイントです。

眺めているだけでやさしい気持ちになれる、ディック・ブルーナのキャラクターたち。

「今日はどの子をはこうかな？」そんな小さな楽しみが、毎日にやさしさをくれるはずです。

自分にも、あの子にも、家族みんなにも。やさしい毎日の“おとも”にぴったりのアイテムです。

HIPSHOPから登場する「Dick Bruna Series」アンダーウェアの紹介でした。

この商品は株式会社ディック・ブルーナ・ジャパンとの商品化契約により株式会社グレイスが企画・製造したものです。

