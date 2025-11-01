コンサル転職を考える人々に向けた、リアルな体験談！「それでもWinWinなコンサル転職〜事業会社経験×コンサル転職＝まぁまぁ強い説〜」内藤健司著

みなりパートナーズは、新刊「それでもWinWinなコンサル転職〜事業会社経験×コンサル転職＝まぁまぁ強い説〜」を発売します。

2025年11月4日(火)より、セルバ出版にて発売されます。

事業会社出身でコンサル転職を考える人々に向けた、リアルな体験談が綴られた一冊です。

「それでもWinWinなコンサル転職〜事業会社経験×コンサル転職＝まぁまぁ強い説〜」内藤健司著

コンサルのサラリーマン化と言われる昨今、コンサル未経験で飛び込む事業会社出身者は後を絶ちません。

しかし、コンサルの仕事も事業会社とはまた違った難しさや厳しさがあり、転職成功確率はとても低いです。

本書では、学歴では最弱な部類の著者でも、なんとか生き延びたリアルな体験と、いつも傍にいる家族の思いが赤裸々に記載されています。

書籍「それでもWinWinなコンサル転職」概要

タイトル： それでもWinWinなコンサル転職〜事業会社経験×コンサル転職＝まぁまぁ強い説〜

著者： 内藤健司

価格： 1,980円(税込)

発売日： 2025年11月4日(火)

ページ数： 232ページ

仕様： 四六版

ISBN： 978-4-86351-001-7

発行元： セルバ出版

目次

第1章 転職活動前にやってほしい事

第2章 内定後にやってほしい事

第3章 やってよかった事〜ジュニア編〜

第5章 やってよかった事〜番外編〜

著者プロフィール

内藤健司 氏

みなりパートナーズ株式会社 代表取締役、一般財団法人美術学生サポート財団 理事長

1984年名古屋市生まれ、新卒でアイシンに入社、インド赴任を経て大手コンサルファームに転職、サプライチェーンを中心とした業務改革、システム導入プロジェクトに多く関わる。

現在は、自身を成長させてくれた特にアイシン時代の中小企業の方々への恩返しと、企業後に出会った、夢見がちなクリエーター達と夢を夢で終わらせない為の日々を送っています。

コンサル転職を考えている方や、キャリアに悩むビジネスパーソンにとって、リアルな視点が得られる一冊です。

転職活動前や内定後にやるべきことなど、具体的なノウハウも紹介されています！

みなりパートナーズの新刊「それでもWinWinなコンサル転職〜事業会社経験×コンサル転職＝まぁまぁ強い説〜」の紹介でした。

